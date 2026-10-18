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TPBL／20分落後戲劇性逆轉！衛冕軍夢想家1分氣走海神

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家在後衛林俊吉下半場挺身而出下演出大逆轉。圖／TPBL提供
夢想家在後衛林俊吉下半場挺身而出下演出大逆轉。圖／TPBL提供

上季奪下TPBL總冠軍的福爾摩沙夢想家，今天開季第二場比賽展現韌性，面對高雄全家海神克服最多20分落後，在「小跑車」林俊吉替補轟下23分，包括最後7.2秒的致勝球領軍下，戲劇性以115：114守護主場勝利和新賽季首勝，也收下對戰跨季6轟勝。

海神雖是上季「爐主」，但新賽季補進選秀會「狀元」賀丹，加上新教練和新洋將，團隊展現新氣象，首節在6記三分球進球下取得37：23領先，第二節最多領先更到20分，半場打完也握有63：49優勢。

昨天首戰延長賽吞敗的夢想家，第三節打出一波12：5攻勢，將差距縮小到7分，不過海神在于煥亞和洋將加爾文接連飆進外線，讓海神領先回到兩位數，加上節末洛斯柯大轉身、切入連進兩球，夢想家洋將基德又被吹違反運動精神犯規，洛斯柯兩罰俱中讓海神優勢擴大到86：71。

夢想家靠後衛林俊吉連續飆進外線，三節打完先縮小分差到79：90，第四節在基德和馬建豪發揮下更追到98：100；海神雖一度再拉開比分，但夢想家在馬建豪和蔣淯安接連得分下再縮小差距，林俊吉外線破網下夢想家更以113：112超前比分。

海神靠賀丹最後41秒兩罰俱中要回領先，但林俊吉7.2秒再投進超前中距離，海神最後一擊貝西里又失手，讓衛冕軍驚濤駭浪中以115：114守護主場，收下新賽季第一場勝利。

上半場拿下6分的林俊吉，下半場攻下17分，攻下全隊最高23分的他透露，昨天輸球對大家影響滿大，但大家重新整理，儘管上半場落後最多20分，但中場回到休息室大家也沒洩氣，相信可以一步一步追近比分，加上下半場找回自己節奏，成功守護主場。

基德今天貢獻22分，高柏鎧23分、15籃板，馬建豪也有18分發揮；海神以貝西里36分、14籃板最佳，洛斯柯30分，狀元賀丹職業賽處女秀16分、7籃板。

海神 TPBL 夢想家 籃球

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