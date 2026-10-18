籃球／想超越馬布瑞傳奇！羅素轉戰中國籃壇有野心：成為史上最偉大

前明星後衛羅素（D'Angelo Russell）今年休賽季做出令人意外的決定，告別NBA轉戰中國職籃CBA，加盟上海大鯊魚，與麥基（JaVale McGee）成為隊友。

30歲的羅素近日透過個人YouTube頻道透露，自己前往中國打球不只是為了賺錢，更希望效法前NBA球星馬布瑞（Stephon Marbury），甚至超越他在中國籃壇留下的傳奇地位。

羅素今年9月底遭到曼菲斯灰熊釋出，隨後決定前往中國發展，與上海大鯊魚簽下2026-27年賽季合約。根據外媒報導，這位昔日NBA全明星後衛成為新賽季CBA薪資最高的球員，也讓他的新動向受到外界關注。

不過，羅素強調，自己選擇前往中國並非單純考量薪資，而是希望在職業生涯下個階段創造不同的價值。

「對我來說，馬布瑞過去所做的事情，就是我非常希望效法的榜樣，甚至想做得比他更好。」羅素表示，「我也希望在這個過程中善待每一個人，透過這樣的方式留下自己的傳奇，那可能是我以前根本無法想像的成就。」

96選秀梯黃金世代出身的馬布瑞過去曾是聯盟頂尖後衛，轉戰中國後則開創職業生涯另一段高峰，尤其效力北京首鋼期間，曾帶領球隊3度奪下CBA總冠軍，成為中國籃壇最具代表性的外籍球星之一。

如今羅素也希望循著馬布瑞的腳步，在中國打出成績，同時建立超越籃球場上的影響力。「我以前認為，打籃球就是靠這項運動賺錢，但現在我發現，這件事情的意義遠比想像中更大，甚至可以激勵下一個世代。」羅素說。

他也認為，籃球機會並不侷限在NBA，只要願意接受新的挑戰，就有可能在不同地方找到發揮空間。

「世界各地都有籃球，也到處充滿機會。你只需要睜大眼睛，願意去爭取自己想要的東西。」羅素表示，「兄弟，我正努力成為史上最偉大的那一個，而且我還有很多實力可以展現。」