TPBL／裁判服挨批贊助商LOGO過大開季火速改版 蝦皮小編也說話了

TPBL在熱身賽期間，裁判服上的LOGO過大引發球迷熱議，聯盟看到球迷回饋後，緊急召開內部會議，而在昨日開季時裁判換上新的制服亮相，將LOGO縮小到僅剩胸前一小塊。

TPBL今年由知名電商平台蝦皮冠名贊助，TPBL副秘書長程柏仁表示，贊助商並沒有要求標誌大小，雙方合作的核心是支持台灣籃球與聯盟。副秘書長程柏仁表示：熱身賽的裁判衣原本參考足球球衣設計，希望將合作廠商標誌融入服裝，但最終成品與預期有些落差，考量視覺效果以及外界回饋後改版。經過會議討論後，聯盟決定還是回歸傳統、大眾習慣的樣式，也有拜託廠商趕工，先讓這禮拜執法的裁判能拿到衣服。

在新衣服上路以後，蝦皮小編也特別發文：衣服改了！網友們也在下方回應「這樣正常多了，之前的根本喧賓奪主」、「果然是有在看社群的公司」