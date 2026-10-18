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籃球／「T3X Cares籃夢扎根籃球體驗營」 錢薇娟指導原鄉孩子

中央社／ 台北18日電
「T3X Cares籃夢扎根籃球體驗營」17日到宜蘭南澳鄉碧候國小，由台灣籃壇傳奇錢薇娟（右）親自下場擔任教練，並大秀球技，讓小朋友們看得驚呼聲連連。中華民國3x3籃球協會提供
「T3X Cares籃夢扎根籃球體驗營」17日到宜蘭南澳鄉碧候國小，由台灣籃壇傳奇錢薇娟（右）親自下場擔任教練，並大秀球技，讓小朋友們看得驚呼聲連連。中華民國3x3籃球協會提供

「T3X Cares籃夢扎根籃球體驗營」昨天到宜蘭南澳鄉碧候國小，舉辦今年度系列活動最終站，由台灣籃壇傳奇錢薇娟親自下場擔任教練，以實際行動，傳遞對原鄉孩子的關心與支持。

由「國家運動產業發展中心」與「社團法人中華民國3x3籃球協會」共同推動的「T3X Cares籃夢扎根籃球體驗營」，就是希望能透過籃球活動、教學、體驗，來讓原鄉孩子也能感受到籃球的熱情與魅力。

身兼中華民國3x3籃球協會副理事長的錢薇娟，不但是台灣籃壇的傳奇人物，也具有原住民身分，因此對原住民孩子的深厚情感與牽掛，更是她堅持親自到場的原因。

錢薇娟強調，「走進校園不只是傳授球技，更希望透過籃球與孩子建立連結，鼓勵他們勇於嘗試、相信自己，在運動中找到自信與成長的力量。」

「T3X Cares籃夢扎根籃球體驗營」17日到宜蘭南澳鄉碧候國小，並由台灣籃壇傳奇錢薇娟（後中戴帽者）親自下場擔任教練，錢薇娟表示，希望透過籃球與孩子建立連結，鼓勵他們勇於嘗試、相信自己。中華民國3x3籃球協會提供
「T3X Cares籃夢扎根籃球體驗營」17日到宜蘭南澳鄉碧候國小，並由台灣籃壇傳奇錢薇娟（後中戴帽者）親自下場擔任教練，錢薇娟表示，希望透過籃球與孩子建立連結，鼓勵他們勇於嘗試、相信自己。中華民國3x3籃球協會提供

透過錢薇娟的帶領，讓孩子接觸3x3籃球，認識場上溝通與團隊合作的重要，藉由與教練近距離交流，將平時對籃球的喜愛，轉化為親身參與、持續學習的動力。

中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬提到，今年系列活動雖然結束，但關懷行動仍將持續，等到台北永豐旺寶球隊結束本季賽程後，將攜手協會展開下一階段「3x3 Cares」關懷系列。

國家運動產業發展中心表示，能共同參與這項有意義的計畫，將運動資源帶進基層，讓更多孩子獲得參與及學習的機會，更希望能從一次次的活動累積為長期陪伴，持續攜手為台灣基層籃球努力。

南澳 錢薇娟 籃球

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