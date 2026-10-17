TPBL／沃許本被擊中太陽穴傷退成轉機 洪志善讚肯刀爾像年輕曼尼高

新北國王今天在TPBL新賽季開幕戰，於開賽被對手打出10：0攻勢，還發生洋將沃許本被打中太陽穴，疑似腦震盪送醫的情況下，最終卻在延長賽成功逆轉擊敗地主福爾摩沙夢想家，總教練洪志善賽後也稱讚拿下全場最高33分的洋將肯刀爾，就像是年輕版的曼尼高。

國王今天作客夢想家主場，卻在開局就被對手打出10：0攻勢，加上本土球員遲遲無法找到進攻手感，導致上半場一度是雙位數落後，不過下半場國王雙洋將肯刀爾、克雷格火力全開，加上本土球員也慢慢加溫，在第四節沃許本傷退的情況下，最終仍是在延長賽逆轉戰局取勝。

談到球隊開場的慢熱狀況，國王總教練洪志善說：「從開局被打10：0開始，到上半場落後，下半場改變策略，球員下半場執行到位。第四節最後一波戰術跑出來熊祥泰雖然沒投進，可是也讓我們士氣更高漲，我相信這是看到球隊新的面貌，讓年輕球員承擔重責大任。」

對於沃許本第四節傷退後球隊反而將士用命逆轉戰局，洪志善也說：「在沃許本受傷後，所有人防守意識更強烈，沒有大洋將可以保護禁區，這兩個是比較關鍵。他是被打到太陽穴有腦震盪的狀況，現在在醫院，具體情況等等看一下才知道。」

對於今年熱身賽表現不佳的肯刀爾，在新賽季首戰就有33分、13籃板、4抄截亮眼表現，洪志善也誇讚，「肯刀爾在我們預期內本來就要有這表現，熱身賽大家對於他的想法不像是一個正常洋將表現，但從我們找他來，他的年輕和防守，像是年輕版的曼尼高，防守範圍更大，一直是我們需要的洋將防守類型，所以開季前看了很多洋將，他的防守是曼尼高後最適合我們的。」