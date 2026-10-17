TPBL／高柏鎧犯滿、霍爾曼扭傷 夢想家衛冕之路首戰就踢鐵板

TPBL新賽季開幕戰今天在台中洲際迷你蛋點燃戰火，並由上賽季冠軍賽對戰組合福爾摩沙夢想家出戰新北國王，賽前升起隊史首面冠軍錦旗的夢想家，儘管上半場一度領先到雙位數，但下半場國王團隊火力全開逆轉戰局，並在延長賽以112：106成功踢館，拿下新賽季首勝。

夢想家上賽季在總冠軍賽擊敗國王，奪下隊史成軍首冠，並在今天的新賽季開幕戰於主場升起冠軍錦旗。在新賽季首場比賽，夢想家也與上季爭冠對手國王展開一場激烈拉鋸戰。

開賽夢想家就在防守端對國王不斷施壓，造成國王開賽連續造成犯規，反觀夢想家由高柏鎧、基德與張宗憲連得10分，打出一波10：0的開賽攻勢，不過國王洋將肯刀爾替補上陣後連續突破得分，加上本土球員火力逐步甦醒，國王在首節打完也追到22：25。

第二節國王不斷出現犯規，在比賽還剩下4分多鐘時就已經進入加罰狀態，讓夢想家把握住機會不斷強攻，該節後段林俊吉、馬建豪更是連續在外線開炮，將雙方差距重新擴大到雙位數，上半場打完夢想家就以55：47領先國王。

易籃後，國王總算慢慢找回進攻手感，單節投進4記三分球，其中熊祥泰一人就包辦兩記，林書緯也揮別上半場的低迷手感投進個人本場比賽第一球，反觀夢想家卻在第三節後段傷了洋將霍爾曼，讓國王前三節打完追到僅剩3分差距。

但第四節初國王沃許本也在爭搶籃板時被擊中臉部倒地，並在兩名隊職員的攙扶下才能退場，但頂替上陣的肯刀爾與克雷格聯手帶領國王逆轉戰局，儘管夢想家一度藥又回領先優勢，但比賽最後三分半鐘國王蘇士軒投進三分球後，肯刀爾又抄截灌籃得手，再要回領先。

在高柏鎧犯滿離場下，關鍵時刻夢想家基德先是命中關鍵三分球，又在倒數13秒他在籃下擺進追平兩分，讓雙方回到平手局面，在國王熊祥泰最後一擊未能命中後，比賽也漸入延長賽。

延長賽夢想家卻出現熄火的狀況，讓國王一度取得7分領先，儘管林俊吉完成「三分打」，但國王接下來李愷諺兩罰俱中，夢想家卻出現致命失誤，最終國王就以6分差距取勝，奪下新賽季首勝。

國王今天雙洋將克雷格、肯刀爾分別拿下26分、6籃板、5助攻、4抄截以及33分、13籃板、4抄截，李愷諺與熊祥泰分別有17分與11分進帳；夢想家雖然有6人得分上雙，以基德22分、10籃板最佳，蔣淯安13分、馬建豪替補上陣16分。