TPBL／三上悠亞、朴藝恩同台應援 夢想家開幕戰升冠軍旗半場領先國王

TPBL新賽季開幕戰今天在福爾摩沙夢想家隊主場台中洲際迷你蛋點燃戰火，由夢想家與新北國王隊上演上賽季爭冠組合對決，也是夢想家啦啦隊日援三上悠亞、韓援朴藝恩首度同台應援，上半場打完夢想家也靠著多點開花的攻勢以55：47領先作客的國王。

夢想家上賽季在總冠軍賽擊敗國王，拿下隊史成軍以來的首冠，今年休賽季他們維持了奪冠主力陣容，又找來上賽季效力台北台新戰神隊的洋將基德加盟，不過在今天的開幕戰中，夢想家上賽季冠軍賽MVP班提爾以及國王回鍋洋將湯瑪斯都缺陣，讓兩隊無法以完整陣容出賽。

在今天賽前夢想家球團也邀請到樂團滅火器進行開場表演，演唱「今天的我」並高掛冠軍錦旗，而今年休賽季與夢想家啦啦隊完成續約的三上悠亞，也首度與新加入的韓援朴藝恩同台應援，為開幕戰揭開序幕。

開賽夢想家就在防守端對國王不斷施壓，造成國王開賽連續造成犯規，反觀夢想家由高柏鎧、基德與張宗憲連得10分，打出一波10：0的開賽攻勢，不過國王洋將肯刀爾替補上陣後連續突破得分，加上本土球員火力逐步甦醒，國王在首節打完也追到22：25。

第二節國王不斷出現犯規，在比賽還剩下4分多鐘時就已經進入加罰狀態，讓夢想家把握住機會不斷強攻，該節後段林俊吉、馬建豪更是連續在外線開炮，將雙方差距重新擴大到雙位數，上半場打完夢想家就以55：47領先國王。