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丹麥羽賽／不敵21歲世錦賽冠軍拉尼耶 周天成連兩周止步8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。歐新社資料照
周天成。歐新社資料照

BWF超級750的丹麥羽球公開賽今天展開8強賽程，我國一哥周天成在連續兩周都挺進到8強的情況下，今天面對世界排名第8名的法國21歲好手拉尼耶（Alex Lanier），在第二局一度被對手打出12：0攻勢的情況下，最終以16：21、12：21連續兩周止步於8強。

在名古屋亞運結束後緊接著展開北歐系列賽事的周天成，上周在北極公開賽挑戰連霸最終止步8強，本周他再度一路過關斬將挺進到8強，但對於體能也形成巨大考驗。

面對今年在世錦賽奪冠，也是本世紀最年輕世錦賽男單冠軍的拉尼耶，周天成也陷入苦戰，在首局中段之前雖然都還能與對手拉鋸，甚至一度領先，但在第一局後段卻被對手打出6：1關門攻勢，以16：21先丟一局。

第二局拉尼耶更是乘勝追擊，打出一波12：0的開局攻勢，儘管周天成在下半局重新找回節奏，逐漸將差距縮小，但最終仍是以12：21敗下陣來，連續兩周止步於8強。

至於我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天在8強賽則是遭遇中國大陸強敵馮彥哲／黃東萍，最終也以15：21、14：21敗下陣來，台將賽程也就此落幕。

丹麥 周天成 世錦賽 籃球

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