TPBL／從球場跨足伸展台 林庭謙、高錦瑋領銜球星登上台北時裝周

台灣職業籃球大聯盟 （TPBL） 持續拓展籃球文化的多元面貌，今天攜手台灣時裝品牌 INMORIES 登上台北時裝周，邀請聯盟七支球隊共 14 位球員及啦啦隊成員參與 2027 春夏系列《MOBILIZE — Transform by Movement 靜中之動》大秀。平時在球場上奮戰的球員，以及在場邊展現活力的啦啦隊成員，這次換下熟悉的球衣與應援服，以不同於以往的造型踏上伸展台，展現籃球場外的個人風格與魅力。

本次跨界合作集結七支球隊代表共同參與，台北台新戰神由林庭謙、雷蒙恩登場；新北中信特攻派出 Passion Sisters 容容、珮含；新北國王則由 17LIVE Queens 全恩菲、允泠代表。桃園台啤永豐雲豹由高錦瑋、林信寬攜手亮相，新竹御嵿攻城獅則由劉丞勳、蔡宸綱參與；福爾摩沙夢想家派出 Formosa Sexy 少少、Lulumi，高雄全家海神邱子軒、唐維傑共同加入走秀行列。

從籃球場到時尚伸展台，兩種看似不同的舞台，其實都需要自信、態度與個人特色。球員在場上透過球技與拚勁展現自我，啦啦隊成員則以舞蹈及舞台魅力感染觀眾；這次走上台北時裝周，14 位代表不再以比賽表現或應援舞蹈作為唯一的展現方式，而是透過服裝、步伐與個人姿態，呈現不同於球場上的另一面。

此次合作的 INMORIES 以「Elevated Basics 高級基本款」為品牌核心，2027 春夏系列《MOBILIZE — Transform by Movement 靜中之動》從籃球文化汲取靈感，將球場線條、身體節奏及移動軌跡轉化為服裝設計語彙，透過簡約、優雅的剪裁與輪廓，重新詮釋運動與時尚之間的關係。系列共呈現 30 套造型，讓籃球文化以不同形式走進時尚領域。

TPBL 本季以 「來真的 For Real」 作為年度主軸，除了聚焦球場上的競爭與真實情感，也希望讓更多人看見球員在比賽之外的不同面貌。這次與 INMORIES 的合作，正是將球員故事與個人特色延伸至球場外的實際嘗試。無論是球場上的拚搏，或是伸展台上的自信展現，每一種樣貌，都是球員與啦啦隊成員真實的一部分。

對 TPBL 而言，籃球不僅是一項競技運動，更是能夠與時尚、音樂及生活風格產生連結的文化載體。透過本次跨界合作，聯盟希望讓更多不同領域的觀眾接觸籃球，也讓球員及啦啦隊成員有機會在不同舞台上展現自我，進一步拓展台灣職業籃球的文化影響力。

隨著 2026-27 賽季將於明日正式展開，TPBL 也將持續透過不同形式的跨界合作，讓籃球走進更多元的生活場景，展現屬於台灣職業籃球的獨特魅力。