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PLG／聯盟宣布開放日籍亞外 曾祥鈞：後衛技術刁鑽值得學習

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台北富邦勇士隊曾祥均（右一）。記者劉肇育／攝影
台北富邦勇士隊曾祥均（右一）。記者劉肇育／攝影

PLG在今天宣布開放亞洲外援政策，且首季將僅限日本籍球員加入，為聯盟注入全新的競爭動能，對此，曾遠赴日本職籃B聯盟旅外挑戰的台北富邦勇士隊曾祥鈞今天表示，亞外的加入勢必能拉高整體聯賽的競爭強度，談到日本本土球員的特色，他也特別指出後衛在擋拆與切入上的技巧相當刁鑽，值得國內球員借鏡學習。

PLG今天宣布亞外新政策，首季僅限引進日本球員，引發討論。曾有日本職籃賽事經驗的曾祥鈞坦言，自己也是剛得知消息，但相當看好這項決策對聯盟發展的正面影響，「第一個當然是整體聯盟的競爭力會更強，再加上一個亞外，競爭強度提高，也能吸引更多優秀球員加入。」

談及過去在日打拚時對日本球員的觀察，曾祥鈞對日本後衛的細膩技術印象深刻。他指出，日本後衛無論在三分投射或過擋拆後的切入判斷都極具威脅，「他們的技術真的很刁鑽，很難做到百分之百的防守，這些都是我們國內球員可以去學習的地方。」

隨著新政策拍板，是否會主動拉攏昔日在日效力的隊友來台戰袍？曾祥鈞笑說，自己私底下確實有幾個關係不錯的前隊友，若未來有機會能在台灣聯賽再度攜手或交手，相信會是相當令人期待的合作體驗。

曾祥鈞 日本 台北 籃球

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