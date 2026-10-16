PLG／新賽季四大改變！開放日籍亞外、「違反運動精神犯規」走入歷史

PLG公布更新的賽務章程及相關比賽規則，新賽季將有四大改變，分別為首度開放「亞洲外籍球員」（本季限日本）、註冊名單擴大到20人、設立註冊大限與交易截止日、違反運動精神犯規改為「阻斷犯規」與「惡性犯規」。聯盟強調，這樣的改變旨在提升比賽精采度並且同步和FIBA新規則接軌，除了讓球員在例行賽就開始習慣，未來在打東亞超級聯賽和進入國家隊都能減少對新規則的適應，同時也提供球迷朋友更多元的比賽內容。

球員資格認定方面，新賽季將新增亞洲外籍球員（本季限日本），而華裔、外籍生及亞洲外籍三種身分將統稱為「指定引進球員」。新賽季每隊至多3名指定引進球員，其中亞洲外籍至多1名、外籍生至多2名，因此球隊在指定引進球員的配置，除了原有的「2華裔+1外籍生」及「1華裔+2外籍生」之外，將會有全新的「1華裔+1外籍生+1亞洲外籍」的新配置。

註冊名單方面，新賽季將從原本的上限16人調升至20人，外籍球員也從上限3人改為4人，而指定引進球員至多3人。登錄名單方面，球隊每場一樣至多登錄16人、包含外籍球員3人及指定引進球員3人，其中外籍球員一樣至多2人同時在場，而外籍生及亞洲外籍球員則不得同時在場上比賽。另外，未於該場比賽預定開始時間2個日曆日前之17:00前提出申請調整註冊之球員，不得於該場比賽登錄。前項比賽預定開始時間，以聯盟公告之賽程為準；賽程異動致開始時間提前者，仍以原公告時間計算。

註冊大限與交易截止日方面，2026-27賽季註冊大限與交易截止日為2027/03/30 17:00截止，而外籍球員在賽季中一經註銷即不得再註冊，本土與指定引進球員則從原本註銷滿1個月、改為滿14天即可重新註冊。

特殊犯規新制方面，為了與FIBA 2026規則一致，「違反運動精神犯規」將走入歷史，改為「阻斷犯規」與「惡性犯規」，而原本的「技術犯規」也將依其性質與嚴重程度分為「第1類技術犯規」與「第2類技術犯規」（詳細解釋請參閱附件）。其中，惡性犯規與第1類技術犯規將計入取消比賽資格，球員比賽中只要累積任2次惡性犯規或第1類技術犯規，即取消該場比賽剩餘時間的比賽資格。

而因應特殊犯規新制，聯盟也將調整累計罰則，球員技術犯規將由原本的第5次起罰、最高8萬，改成第7次起罰、最高16萬（僅限第1類技術犯規），球員特殊犯規將由原本第5次起禁賽，改成第7次起禁賽+罰款、至多12次以上將禁賽3場+罰款16萬（惡性犯規+奪權犯規），主教練技術犯規將由原本的第5次起罰，改成第7次起罰、最高16萬，目標朝向門檻提高、罰金加重。