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PLG／洋基工程竹、苗雙主場季票開賣 新增 Fans Club
PLG洋基工程隊今天宣布，2026–27年賽季正式季票即將開賣，透過多種席位方案、會員贈品與專屬權益，提供球迷不同的整季觀賽選擇。新賽季主場賽事將於新竹市立體育館及苗栗巨蛋體育館舉行，球隊將於12月6日在新竹市立體育館迎戰桃園璞園領航猿，揭開新賽季主場序幕。
本次季票方案中，「船長甲板席季票」最低售價為2萬6999元，包含本季例行賽全數主場賽事門票，並搭配會員贈品、專屬活動優先報名及優先購票等權益，讓球迷以近距離視角感受整季賽事，也能參與更多球隊活動。
「藍區女神出沒席」則將兼具實用與收藏價值的「logo 後背包」納入贈品，球迷除了能在主場感受洋基女孩的現場應援，也能將球隊元素融入日常生活。球團另規劃「橙、綠區應援席一般季票」，同樣包含本季例行賽全數主場賽事門票，並享有指定順位的單場票優先購買及季後賽優先購票資格，提供符合不同預算與觀賽需求的選擇。
除了搭配整季主場門票的季票方案，本季也新增不綁定門票的獨立加值會員「Fans Club」，售價為3999元。會員將有機會參加球隊餐會及季後賽客場應援，即使無法每場進場，也能依照自身時間彈性購票，並透過會員活動與球隊建立更多連結。新賽季主場也將結合年度主題週、洋基女孩應援及球迷互動內容，吉祥物「約克」將持續陪伴大小球迷進場為球隊加油。各季票方案完整售價、席位、會員贈品、活動辦法、開賣時間及購買方式，將以洋基工程職業籃球隊官方公告為準。
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