PLG／洋基工程竹、苗雙主場季票開賣 新增 Fans Club

PLG公布更新的賽務章程及相關比賽規則，新賽季將有四大改變，分別為首度開放「亞洲外籍球員」（本季限日本）、註冊名單擴大到20人、設立註冊大限與交易截止日、違反運動精神犯規改為「阻斷犯規」與「惡性犯規」。聯盟強調，這樣的改變旨在提升比賽精采度並且同步和FIBA新規則接軌，除了讓球員在例行賽就開始習慣，未來在打東亞超級聯賽和進入國家隊都能減少對新規則的適應，同時也提供球迷朋友更多元的比賽內容。

2026-10-16 14:11