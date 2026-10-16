聽新聞
0:00 / 0:00
TPBL／國王攜手國民冰品合作邁入第6年 邀球迷感受雙重魅力
新北國王隊新賽季持續與國民冰品「小美冰淇淋」攜手合作，自新北國王於2021年成軍以來，小美冰淇淋便一路相挺，陪伴禁衛軍走過無數征戰與榮耀時刻。新賽季雙方將延續這份默契與情感，持續帶來豐富的主場互動活動與限定好康，邀請球迷一同進場感受熱血籃球與甜蜜冰品的雙重魅力。
作為陪伴無數國人成長的國民冰品「小美冰淇淋」多年來以優質美味深植人心，並持續投入國內體育賽事推廣。自國王創隊初期，小美冰淇淋即以實際行動大力支持，從主場體驗攤位、主題周應援，到獎品豐富的中場遊戲，每一次登場都能成為球賽現場不可或缺的應援好滋味。
國王營運長齊文駿表示，「非常榮幸能與小美冰淇淋邁入第六年的合作，小美冰淇淋陪伴我們從成軍走向榮耀。新賽季我們持續優化主場觀賽體驗，透過更熱鬧的攤位互動與豐富的中場遊戲，包含小美冰淇淋的活動攤位，讓所有進場應援的國王家人們有球看、有拿又有得吃，感受最獨特的主場魅力。」
樺美食品董事長賴淑芬表示，「很開心能與新北國王攜手邁入合作第六年，從球隊成軍一路走來，小美冰淇淋見證國王隊在球場上的每一次拚戰，更感受到球迷們始終如一的熱情支持。迎接新球季，我們將支持新北國王持續拼戰，和球迷們一起創造更多捍衛主場的美好。放眼未來，小美也持續為國王隊加油喝采，祝福新北國王再創佳績、勇往直前，寫下更多屬於國王隊的精彩篇章。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。