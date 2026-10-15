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籃球／中午才結束立法院備詢 李洋連兩年新聞盃登場再創得分新高

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
運動部部長李洋連續兩年率領運動部同仁參與新聞盃。圖／新聞盃籃球錦標賽提供
運動部部長李洋連續兩年率領運動部同仁參與新聞盃。圖／新聞盃籃球錦標賽提供

115年新聞盃籃球錦標賽本周在台北市中正運動中心點燃戰火，今天下午運動部部長李洋也率領部內同仁組隊，與台北市籃球記者聯誼會記者聯隊進行了一場表演賽，第二度參賽的李洋在首節就火力全開拿下6分，超越去年的5分個人紀錄，但最終記者聯隊仍是以35：30擊敗運動部。

去年上任後就領軍參加新聞盃的李洋，今天上午還先前往立法院教育及文化委員會備詢，散會後他隨即脫下西裝換上球衣在新聞盃登場，並且在首節就有連續命中中距離跳投以及上籃得分的表現。不過由台北市籃球記者聯誼會成員組成的記者聯隊，靠著鏡報廖貫彣外線火力全開，在下半場成功逆轉戰局，最終以5分差距擊敗運動部。

對於連續兩年領軍參加新聞盃，運動部部長李洋表示，雖然平時仍維持慢跑習慣，但上任一年多來，體力仍是持續往下降，「不過新聞盃每年都辦得那麼好，我也希望能跟大家在一起打球，我蠻珍惜這樣的機會，也看到運動部同仁的投入，我覺得非常的棒。」

對於上午才結束立法院備詢，下午隨即登場出賽，是否有紓壓的感覺，李洋笑說：「上午的質詢，還是想讓更多民眾了解我們運動部未來的方向，明天我也將飛往亞帕運，我也希望我們在公務上跟運動能夠有一個結合，希望藉由運動部自己參與運動的情況，讓更多人看到運動的快樂。」

李洋也透露，今年底也將舉辦中央機關盃羽球、匹克球大賽，自己也報名了羽球賽事，接下來也將會重拾球拍恢復練習，「這個比賽就是希望讓更多中央部會同仁一起運動，之後全民運動署這邊也會有總統盃的三對三與街舞，希望更多人一同參與。」

李洋 籃球 立法院

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