TPBL／攻城獅「電眼女神」再戰新聞盃 客座教練大有來頭

新竹御嵿攻城獅球團專屬啦啦隊「Muse Girls慕獅女孩」連兩年參與新聞盃籃球賽，除韓籍成員「電眼女神」鄭熙靜再度上場，極地超馬好手陳彥博還客串教練，對決中華女籃總教練前田顯藏和陳萓峰率領的新聞女籃，讓陳彥博直呼有趣。

鄭熙靜有「電眼女神」稱號，啦啦隊資歷豐富，韓國職棒、韓國職籃、韓國職業排球和韓國職業足球K聯賽都留下身影。上季加入慕獅女孩，鄭熙靜第一個公開行程就是新聞盃，今年改以長髮造型現身，跳球後還嘗試出手，但以籃外空心「麵包」收場。

賽前和隊友們帶來一段演出的鄭熙靜笑說，去年打新聞盃是第一次見到慕獅女孩的成員們，今年和大家更熟悉，能一起打球的感覺「很好玩」。

談到自己的出手，鄭熙靜透露，抱持希望進球的心情嘗試投籃，結果卻連籃框都沒碰到，「所以選手們真的很偉大、很厲害，我要更努力應援！」

極地超馬名將陳彥博因環台訓練經過新竹，因緣際會下和攻城獅結緣，曾去攻城獅主場觀戰，今天有模有樣拿起籃球戰術板，他笑說自己其實是「氣氛組」，負責提振士氣，休賽季期間有機會了解不同運動，是很不錯的體驗。

明年初陳彥博將先展開環台訓練，預計拉雪橇從台北到高雄，以超過400公里的里程為2月展開的北極長征備戰，他宣告說：「希望這兩年可以拿到總冠軍。」