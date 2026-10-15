TPBL／開幕戰升冠軍旗 夢想家日韓雙女神首度同台

福爾摩沙夢想家將於本周末在台中洲際迷你蛋展開 TPBL2026-27年賽季主場首戰，球團宣布17日開幕戰當天將舉行冠軍升旗儀式，並邀請金曲樂團滅火器獻唱〈今天的我〉，用最真誠熱切的歌聲，完美呼應夢想家一路走來的拚搏歷程，與夢想家人一同為新賽季揭開序幕。

夢想家新賽季以年度口號「WHAT’S NEXT?」出發，開幕周入場即可獲得年度視覺專屬折扇。全新的賽季也迎來全新合作品牌，凡是持有2026-27賽季夢想家D-FANS會員、季票或VIP場邊席資格的我夢家人，皆可於主場享有金車柏克金經典系列啤酒暢飲活動;此外，金車更熱情加碼，D-FANS 會員每次入場皆可額外兌換品牌提供的限定好禮。

除了新夥伴加入，球團與長期合作夥伴也持續推出經典活動。「夢想突襲」與潮流平台 AREA 02 合作，完成任務即有機會將知名品牌鞋款帶回家；中場遊戲與暫停時間互動，幸運的球迷則可獲得由 MIZUNO 美津濃提供的品牌鞋款或護腕組。

夢想商店開幕周也同步上架全新夢想裝備，包含DREAMERS ATHLETIC主客場球衣、訓練服飾及各式生活配件，更特別推出「2026總冠軍紀念系列商品」，將隊史首冠的榮耀化為日常穿搭。而為感謝球迷一路相挺，球團也將兌現在G7賽後的奪冠承諾「夢想奪冠感恩回饋」，凡持有2025-26 總冠軍賽G7 ibon實體票根或電子票券之球迷，憑票即可於指定地點兌換「夢想家年度總冠軍紀念 TEE 白色款」一件，詳細資訊請見官方社群公告。

除了精彩賽事與豐富活動，主場的吸睛亮點「Formosa Sexy」也將換上全新制服亮麗登場。更令球迷期待的是，本週開幕賽將迎來震撼「嬌」點——超人氣女神三上悠亞將攜手本季新加盟的韓籍成員朴藝恩同台助陣；這將是日韓雙女神首度合體，展現多元應援魅力，與全場球迷一同捍衛主場。

福爾摩沙夢想家將於17日下午5點對戰新北國王，翌日同一時間交手高雄全家海神，兩日主場門票已進入最後倒數階段，欲購票的球迷朋友可前往全台 ibon機台及ibon售票系統搶購。