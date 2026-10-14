籃球／深化產學合作與ESG實踐！傑智環境科技鼎力贊助健行科大

深耕環保與空氣淨化領域的興櫃知名企業—傑智環境科技股份有限公司，積極落實企業社會責任（ESG）並全力支持體育發展。自111年至今，傑智環境科技持續挹注資源贊助健行科技大學籃球隊，今年亦贊助健行科大籃球隊30萬元獎學金，雙方於10月13日於健行科技大學舉辦捐儀式，傑智環境科技董事長兼總經理張豐堂先生親自出席捐贈儀式，健行科技大學由羅新興校長代表接受，並致贈感謝狀。

傑智環境科技與健行科大籃球隊的結緣，源於健行科大校友會許文南理事長的積極牽線。傑智環境科技董事長兼總經理張豐堂先生在深入瞭解球隊的勤訓精進與優異表現後，於111年5月17日捐贈首筆10萬元指定基金，正式開啟雙方的長期合作夥伴關係。張董事長高度肯定籃球隊員們「好學有禮」的校風與嚴謹敬業的態度，認為隊員們所展現的卓越團隊素養，正是企業極為重視的核心特質。

隨著球隊表現與企業穩定發展，傑智環境科技持續加碼贊助，為球隊營運及賽事設備提供強大後援。張豐堂董事長感性表示，企業在獲得營運成果之餘，更應回饋社會與校園；未來若公司營運持續成長，定會繼續支持，為台灣大專體育發展注入源源不絕的強心針。

從球場延伸至職場 產學合作與人才培育全方位深化

除了在體育賽場上的鼎力支持，傑智環境科技與健行科技大學在產學與人才鏈結上的合作亦極為緊密：

• 實習留任無縫接軌： 自111學年度至今，已有14位健行科大學生前往傑智環境科技進行校外實習，其中更有7位優秀學生於畢業後順利留任，完美實現「畢業即就業」。實習學生在職場場域表現相當出色，工作態度亦時刻秉持健行科大「好學有禮」的校訓，深受企業肯定。115學年度亦持續針對電機工程系等專業領域提供實習名額，並給予健全薪資待遇與住宿補助，完善青年培力機制。

• 永續與ESG專案攜手： 健行科技大學永續發展暨社會責任辦公室與傑智環境科技合作，推動「溫室氣體盤查暨減碳服務計畫」。該計畫由經濟部產業發展署與傑智共同出資，結合學校學術專業能量與企業實務需求，攜手邁向綠色永續轉型。

傑智環境科技張豐堂董事長（左）與貴賓合影，雙方交流熱絡，展現校企攜手共榮的緊密。 健行科大提供

落實企業社會責任 攜手共創校企雙贏新局

傑智環境科技長年秉持「誠信負責、專業服務、永續經營」的理念，專注於空氣污染防制、廢氣處理與節能設備等前瞻事業。此次長期贊助健行科大籃球隊，不僅體現企業對體育運動與青年學子的重視，更透過產學合作專案與實習留任，深化在地回饋與ESG社會責任。

健行科技大學對傑智環境科技與張豐堂董事長的長期支持表達最誠摯的感謝。未來，學校將持續攜手傑智環境科技，在運動賽場與產學研究領域追求卓越，共創校企雙贏的輝煌成果。