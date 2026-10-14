TPBL／心態歸零再出發 海神年度口號「ALL AHEAD湧往直前」

TPBL高雄全家海神隊今天公布成軍第6季年度口號及主視覺，年度口號「ALL AHEAD湧往直前」，是全速航行的號令，也是高雄全家海神重新啟航的決心，象徵將過去的榮耀與遺憾留在岸上，心態歸零，再次出征。

「AHEAD」是目光所向、步伐所往的唯一方向；「ALL」則凝聚海神全隊、港都高雄，以及每一位「神隊友」的力量。當所有人朝著共同目標邁進，便能匯聚成勢，掀起一波接一波的雄湧浪潮。「湧往直前」承襲高雄這座海洋城市的精神。 無懼風浪，不畏逆流，即使面對挑戰，仍要乘風破浪，勇往直前。

年度主視覺以海神主場高雄巨蛋為場景，結合滿場「神隊友」的應援能量與海洋城市意象，透過海洋藍調、動態構圖及光影效果，呈現球隊全員集結、重新啟航的磅礡氣勢。畫面中，海神球員以層層推進的構圖集結，前景球員持球突破、中後景隊友接續向前，展現全隊團結一心、朝共同目標邁進的決心。

背景以高雄巨蛋滿場「神隊友」的應援浪潮為視覺核心，搭配貫穿球場、向前延伸的藍色光軌，營造全速前進的速度感與空間層次，象徵球隊與城市凝聚力量，無懼所有挑戰。

主視覺上方以「ALL AHEAD」標準字強化向前推進的視覺張力，並於字體設計中巧妙融入象徵海神的三叉戟元素，呼應球隊突破阻礙的精神。整體設計以「ALL AHEAD 湧往直前」為核心，傳達海神在新球季心態歸零、重新出發，攜手港都球迷朝總冠軍目標再次邁進的堅定信念。過去的榮耀與遺憾，留在岸上。前方的挑戰與目標，由我們一起迎戰。

26-27例行賽預售票、尊榮海景包廂熱賣中，同時推出各式優惠方案，「TEAM SIX」、「AQUAS 造浪集點之旅」以及好評持續的「青春1+1」、「神來1筆」、「我雄海派高雄日」、「2B海派回數票」，此外場邊席更將享有專屬服務，進場送好禮觀賽紀念球衣背號磁鐵，邀請神隊友進場造浪。