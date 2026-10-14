快訊

地球發高燒 賈新興：全球海溫連續4月創新高 今年極可能登歷史第2暖

新北捷運三鶯線電力異常 鶯歌站至鶯桃福德站改以公車接駁

教宗良十四世罹肺腺癌！手術切除右肺下葉 哥哥也罹癌治療中

聽新聞
0:00 / 0:00

丹麥羽賽／邱品蒨擺脫一輪遊 下戰強碰奧原希望

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

BWF超級750系列的丹麥公開賽本周登場，首日賽程包括「一哥」周天成、黃金混雙葉宏蔚／詹又蓁都在三局大戰驚險過頭關，女單代表邱品蒨也開出紅盤，直落二拍下南韓「二姊」沈有振，成為率先挺進女單16強的台將。

目前世界排名20的邱品蒨，名古屋亞運和上周北極羽賽都首輪出局，轉戰丹麥碰面對世界排名16的沈有振總算擺脫「一輪遊」陰霾，開賽打出連拿5分攻勢就一路領先，以21：16先下一城，第二局也挺過前段拉鋸戰，16：14時連下5分，以21：14收下勝利。

闖進16強的邱品蒨，下戰就有大挑戰，將碰拿過世錦賽冠軍的日本名將奧原希望

同是名古屋亞運國手的林湘緹首輪落馬，另一位亞運國手黃宥薰將在今天迎接首輪賽事，男單「左手重砲」林俊易、戚又仁、男雙王齊麟／邱相榤和雙胞胎李芳任／李芳至也將在今天第二日賽程上陣，其中「麟榤配」首輪就碰列第2種子的奧運銀牌中國組合梁偉鏗／王昶，預期是場硬戰。

今年丹麥公開賽總獎金95萬美金，這場賽事從1935年開始舉辦，我國只有退役的傳奇戴資穎曾在2018年和19年接連登頂。

丹麥 邱品蒨 奧原希望 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

丹麥羽球／葉宏蔚、詹又蓁苦勝馬來西亞組合 台灣混雙闖頭關

羽球／周天成3局擊退印度好手 丹麥羽賽首輪奪勝

北極羽賽／台灣男雙、女雙四強過關 勇闖決賽爭金

北極羽賽／台灣羽壇新生代男、女雙同獲銀牌 教練簡宏儒給予高度肯定

相關新聞

中職／味全洋投優勢難展現 中信兄弟有望再度以下剋上

中信兄弟擊敗統一獅闖台灣大賽，迎戰休兵近兩週的味全龍；近況、投手深度與調度靈活度占優，有望以下剋上，但龍隊仍握有全年戰績優勢。

MLB先發投手重要性逐漸式微？現代棒球投打價值天秤正在失衡

大聯盟先發投手平均局數與WAR價值下滑，頂尖打者優勢擴大；但季後賽王牌仍具難以量化、不可取代的關鍵影響力。

丹麥羽賽／邱品蒨擺脫一輪遊 下戰強碰奧原希望

BWF超級750系列的丹麥公開賽本周登場，首日賽程包括「一哥」周天成、黃金混雙葉宏蔚／詹又蓁都在三局大戰驚險過頭關，女單代表邱品蒨也開出紅盤，直落二拍下南韓「二姊」沈有振，成為率先挺進女單16強的台將。

NBA／場均數據飆升獲回報 綠衫軍與普里查德續簽14.2億合約

塞爾蒂克在今天傳出與2024年總冠軍成員兼2025年年度最佳第六人普里查德（Payton Pritchard），達成2年4420萬美元（約台幣14.2億元）的完全保障頂薪延長。 鞥ㄡ合約，經紀人布朗（Austin Brown）與賽德曼（Max Saidman）透露，此筆續約還包含2029-30賽季的球員與球隊雙向選擇權。

躲避球／稱霸亞洲！高雄竹後躲避球隊 出國首戰3冠王

高雄竹後國小全校不到六十人，三分之一學生是躲避球隊員，不少來自隔代教養、新住民二代。球隊今年克服經費困難首度出國參加亞洲盃躲避球錦標賽，竟一舉擊敗日韓強敵登上「亞洲王」寶座，同體系培訓的成年選手也在公開男子組、女子組奪冠，刷新台灣歷史紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。