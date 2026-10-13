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TPBL／「籃球很好玩」 42歲曾文鼎：有球隊就繼續打

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
曾文鼎成籃壇最年整現役球員。圖／中信特攻提供
曾文鼎成籃壇最年整現役球員。圖／中信特攻提供

「野獸」林志傑上季結束高掛球鞋，「男模」呂政儒8月也宣布退役，42歲的新北中信特攻隊禁區門神曾文鼎成為「黃金世代」僅存的現役球員，他妙喻同期戰友退休就像球場熄燈，「一盞一盞燈關起來了」，但對他來說現在籃球仍是「好玩的」，還有球隊需要自己就會繼續打下去。

曾文鼎去年和特攻續約，合約將在本季後結束，今天提到林志傑、蔡文誠等過去戰友都轉換角色，曾文鼎坦言有些可惜，「他們都還能打。」

「大房東」還透露，昔日裕隆隊友周士淵也決定結束球員身分，同期戰友都一個個離開球場，不過自己仍樂在其中，尤其已經經歷學習、容易犯錯的階段，現在打球樂在其中，就算正式比賽上場時間有限，他練球也能找到樂趣，「籃球是好玩的，我不把練球當練習，就是打球，把事情做對了，就是在玩。」

曾文鼎成籃壇最年整現役球員。圖／TPBL提供（資料照）
曾文鼎成籃壇最年整現役球員。圖／TPBL提供（資料照）

27歲的謝亞軒提到，球隊今年對體能要求更多，曾文鼎跑體能幾乎都會跟上，練球時也常灌籃，身體強度也都維持住，讓他十分佩服。

成為籃壇長青樹，曾文鼎笑說沒秘訣，「好好吃，好好休息，練習時努力跟上大家。」他笑說和特攻本季後約滿，只要有球隊找就會繼續打下去。

身為職業籃球員職業工會理事，曾文鼎提到近期籃壇熱議的薪資議題時認為「有討論都是好事」，但也強調談「薪資上限」和「薪資透明」是不同議題，「對我來講，球員拿高薪是好事，但要有責任感，拿出相對應的表現，要有自知有所成長，打出好看的內容，讓球迷願意買票進場。」

曾文鼎 籃球 呂政儒

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