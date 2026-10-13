TPBL／結合運動與生活風格 國王攜手品牌打造限定「勝利紀念品」

新北國王隊與知名百年隨行杯品牌STANLEY 展開跨界合作。本次合作以結合運動與生活風格為核心，專為季票球迷打造專屬聯名商品與限定杯款，更將賽事勝利與杯款收藏結合，為球迷帶來參與感與榮耀感。

本次導入「勝利紀念品」的概念，訴求「一杯，收藏每一場主場勝利」，在新北國王主場賽事中，只要球隊勇奪勝利，賽後頒獎儀式將特別加碼舉辦驚喜抽獎，由球員現場親自將聯名 STANLEY 限定杯款贈送給幸運的季票球迷。讓這款杯子不再只是隨行容器，而是成為球迷親臨現場、與球隊一同見證勝利的專屬榮耀紀念物，將新莊體育館內滿場沸騰的勝利喜悅完整封存。

這款聯名杯款更將延伸至球員的日常細節，無論是賽前補水與高強度訓練日，STANLEY 的絕佳保溫與保冷效果能為球員即時補充水份，抑或是長途奔波的客場旅途與賽後恢復時間，STANLEY 始終陪伴球員放鬆身心。從球場場上延伸至場下的生活穿搭，STANLEY 完美融合新北國王隊徽與經典設計，成為球員與球迷共同使用的生活夥伴。

新北國王營運長齊文駿表示，「期待透過與 STANLEY 的跨界合作，將生活美學帶入每位球迷的日常，未來主場賽事將有更多豐富的季票活動與專屬禮遇，邀請所有禁衛軍球迷一起進場，為新北國王加油，並親手拿下屬於自己的『勝利紀念品』。」