TPBL／特攻世代交替魏嘉豪接任新隊長 盼化壓力為動力回應期待

TPBL新北中信特攻隊在休賽季儘管本土陣容異動不大，但隨著林韋翰、曾文鼎等經驗豐富的球員先前陸續擔任過隊長職務，今年球隊內部透過球員互選，由中生代後衛魏嘉豪接下新任隊長重任，面對這項突如其來的任務，魏嘉豪坦言當下感到相當錯愕，但也展現決心，誓言將外界與教練團的期待轉化為球隊前進的動力。

回顧隊長產生的過程，魏嘉豪笑說其實相當逗趣，由於林韋翰先前提出，點名他與林亞軒、阿巴西已屬於球隊中的「中生代」球員，且過去學長們都曾擔綱重任，因此建議今年換個人選。而在林韋翰首位點名他後，隊友們紛紛舉手投票，讓魏嘉豪在錯愕之餘，一瞬間便決定勇敢接下這項挑戰。

而這也是魏嘉豪繼大學時期後再度擔任球隊隊長，儘管他認為自己資歷尚輕，且陣中還有更多具備領袖氣質的球員，但他選擇正面迎戰，「以前的我可能會想要逃避這個責任，但既然大家這麼相信我，我也想要試著去回應大家的這份期待。」

談到新賽季的目標與期許，魏嘉豪表示，休賽季期間林韋翰給予他多很多建議和不同面向的指導，他希望將上季未能登頂的不甘心，化為團隊全新的競爭動力。面對隊長身分帶來的重擔，魏嘉豪強調首要任務是把自身能控制的環節做到最好，不讓壓力將自己壓垮，並持續向林韋翰、曾文鼎等前輩請益，帶領特攻在新賽季繼續向冠軍金盃發動衝擊。