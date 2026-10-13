TPBL／重回季後賽將是低標 特攻GM陳暉盼新帥費雪打造防守強權

連續兩季無緣季後賽後，TPBL新北中信特攻隊在新賽季積極求新求變，球隊總經理陳暉表示，打進季後賽是球隊的基本目標，但更希望能展現出與往年不同的強悍拚勁與積極態度，讓球迷感受到全新的正面氣象。

談到球隊今天正式公佈的新任隊長魏嘉豪的定位與轉變，陳暉指出，身為球隊的核心控球，魏嘉豪透過自身嚴格的訓練贏得全隊信任並當選隊長，球團期望他能「多看籃框一點」，打破過去傳統控球優先、專注幫隊友找機會的舊思維。

陳暉強調，若想挑戰更高層級，中華隊的頂尖控球皆具備出色的攻守能力，因此期許魏嘉豪未來能根據場上形勢，更果斷地判斷自身與隊友的機會，發揮強大的得分威脅。

此外，特攻在教練團與外援陣容上迎來全面面貌，陳暉透露，上任之初便與執行長及管理團隊達成共識，認為「防守是贏球第一要務」，因此決定延攬極具防守執教風格的前海神主帥費雪擔任總教練，隨後費雪也推薦了曾於國外合作過的兩位助理教練，目前教練團分工明確、默契極佳。

在洋將布局方面，陳暉指出．球團經過多次深入討論，且每位外援在簽約前皆透過視訊與費雪溝通，嚴格審視其球風與人格特質是否契合球隊需求。在本土陣容變動不大的情況下，特攻期盼透過全新教練團與洋將的強勢注入，為新賽季締造更上層樓的亮眼佳績。