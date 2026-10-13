TPBL／上季遭淘汰一度消沈 謝亞軒「皮繃緊」迎戰新賽季

新北中信特攻隊今天正式公佈新賽季球隊隊長和副隊長，創隊兩隊成員魏嘉豪和謝亞軒接下重任，兩人宣告要率特攻重返季後賽，追尋隊史第2座冠軍獎盃。

特攻2021年創隊，魏嘉豪和謝亞軒現已是團隊最資深成員，兩人經歷過球隊奪下T1聯盟冠軍的輝煌，也遭遇連兩季無緣季後賽的低潮。

27歲的謝亞軒透露，上季在季後挑戰賽敗給新北國王，賽季提前結束，自己心情錯愕又難過，「有一兩個月都不想碰球，打擊滿大。」

謝亞軒坦言，上季有「黑豹」阿巴西回歸，球隊原本有很大期待，例行賽也打下第4名成績，卻在季後挑戰賽遭國王「下剋上」，連兩季賽季提前告終，總教練莫米爾也「下課」；本季迎來新教練費雪，助理教練艾克與奧雪也是新面孔，加上洋將猛士、法拉帝、強斯和奈迪都是新成員，球隊誓言打出新氣象。

謝亞軒透露，德國籍的總教練費雪球場上十分嚴格，對細節非常要求，確定接下總教練任務後還曾特別飛到台灣，和每位球員一對一深談，他在新教練體系下「皮繃很緊」，加上副隊長的身份，希望本季能和球隊重返季後賽，進而挑戰隊史第二冠。

魏嘉豪提到，學長林韋翰目前還有傷在身，給自己的任務是扛起先發控球角色，加上隊長新任務，「有點小壓力，但要承擔責任，這工作對我球場上可能也會有些幫助。」