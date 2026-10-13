TPBL／海神添助力 NBA等級影像分析師入港

高雄全家海神隊今天宣布，來自美國頂尖籃球訓練顧問公司 Integrity Hoops的影像分析總監溫新加入團隊。

溫新去年已幫助中華女籃FIBA亞洲盃女籃賽影像分析與情蒐，更同時為NBA馬刺隊、熱火隊擔任影像分析，上季開始協助海神隊，新賽季起將正式成為球隊的影像分析總監，以她過去幾年在Integrity Hoops 團隊所累積的經驗與籃球觀點，協助海神隊爭冠。

溫新2022年加入Integrity Hoops 團隊，並於22-23賽季在Integrity Hoops 創辦人兼總教練拉羅什（Noah LaRoche）邀請下，提供團隊訓練的NBA球員影像分析與建議，23-24賽季，溫新持續協助時任馬刺顧問的拉羅什，為馬刺隊做影片與個別球員分析，同時隨拉羅什的團隊參與熱火隊的影像分析工作，短時間內即接觸多元樣本，累積豐厚實務經驗。

溫新感謝執行長李偉誠（Wilson）給予她充分的信任與發揮空間，要將累積的經驗帶給海神，「無論是幫助教練團進行戰術佈局與對手情蒐，或是協助球員在場上能更敏銳、更深層次地解讀比賽細節；同時，我也期待協助球隊在場下影像分析軟硬體的建置與使用上更加升級，讓數據與影像真正成為場上贏球的最強後盾。」

溫新提到，溝通與時差是遠距工作最具挑戰之處，由於美國與台灣有12小時時差，許多臨時突發的任務常需要熬夜即時完成，「有趣的是，這12小時的時差也是最大優勢。當美國晚上比賽結束、教練與球員準備休息，正好是我白天起床上工的時間。等他們隔天一早醒來，前一晚分析完成的影片就準備好了！」