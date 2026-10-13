TPBL／特攻下周迎主場開幕周 限量套票開售

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2026-2027賽季本月開打，新北中信特攻隊將於24日、25日在新莊體育館進行主場開幕周，今天公布新賽季年度口號「WE OVER ME」，強調團隊合作、凝聚力量的核心精神，邀請所有「線人們」攜手為新北而戰。

中信特攻年度口號「WE OVER ME」傳遞團隊高於個人的信念，每一次奔跑、跳躍與拼搶，都將彼此的力量串聯，化為突破極限的能量，因為真正強大的不只是個人的能力，而是當所有人團結一致時創造出更強大的力量。年度主視覺左側以盾牌意象象徵「WE」，代表球員、教練、球團與每一位支持特攻的球迷凝聚成共同體，盾牌不僅象徵守護，更代表彼此承擔、並肩作戰的信念；背景融入新北城市意象，展現球隊承載城市力量、與所有人一同為新北而戰的決心。新賽季中信特攻將持續以團隊為核心，集結來自各方的力量，攜手向共同目標邁進。

上半季特攻規劃四檔主題日活動，「WE OVER ME」開幕週率先登場；11月14日、15日「特攻達人秀」展現球員與啦啦隊女孩Passion Sisters多元才藝；12月12日、13日讓「甜心男孩」療癒線人們的心；明年1月2日、3日則由「我的台WAY時代」登場，邀請大小線人一同感受濃濃台味主場。

球團本季持續推出廣受好評的限量套票方案，「666應援套票」讓線人們可於上半季8場主場賽事中任選6場二樓座位區門票，享有票價總額8折優惠，並加贈總價值1800元的特攻商品抵用券；「開幕週簽名會雙日套票」則限量推出100組，每組售價1440元，包含24日、25日兩場特攻席門票，以及24日啦啦隊女孩Passion Sisters、25日特攻全隊球員賽後簽名會資格。兩款套票皆於今天中午12點開放DYNAMO會員優先購買，15日中午12點全面開賣。

新賽季主場例行賽門票將分三階段開賣，今天開放DYNAMO會員優先購票，每人每場限購4張；14日中午12點起開放中國信託卡友優先購票，結帳須使用中國信託銀行信用卡或簽帳金融卡；15日中午12點起全面開賣，球迷可透過中信育樂售票網、CTBC SPORTS APP及全台7-ELEVEN ibon機台購票。

為回饋支持特攻的球迷，中信卡友於例行賽購票可享9折優惠，每場限量1000張；刷VISA卡另享3樓線人席買一送一，全季限量1000組；刷中信卡購票並至中信官網完成登錄，還可享10%刷卡金回饋，每人回饋上限250元，限量1000名。新北市民、學生、65歲以上年長者，以及教師、軍人、警察、醫護與消防人員，符合資格者購買指定座位區優惠票可享8折，球團亦持續推動「D-DAY 新北線人日」，新北市民於主場賽事當日出示本人身分證正本，即可至現場兌換一張3樓線人席門票，同行親友加購同區座位享半價優惠，每場限量100張，讓更多在地市民能以優惠方式走進球場，感受主場魅力。

中信特攻也推出「星光票」回饋無法準時到場的球迷，於當日比賽第二節結束後，可於現場購票享全區域門票買一送一，實際販售座位依當日可購區域為準。