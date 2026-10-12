籃球／TPBL制服組大集合！顏行書、陳志忠暌違23年合體

職籃TPBL新賽季將於本周末展開新賽季，各隊總經理今天「先禮後兵」，穿上特別戰袍成為隊友，在115年新聞盃籃球錦標賽首日賽程和媒體進行表演賽，TPBL秘書長王志群一開賽就投進三分球，顏行書和陳志忠更上演暌違23年的合體，重現昔日中華隊經典後場組合。

今天表演賽成員包括王志群、TPBL副秘書長程柏仁、福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧、新北國王總經理毛加恩、桃園台啤永豐雲豹球隊營運長顏行書、新竹御嵿攻城獅技術顧問陳志忠和總經理張樹人和台北台新戰神營運長楊勝凱，最終以61：48帶走勝利。

顏行書笑說，之前有人突發奇想，促成這次各隊合體參加新聞盃的創舉，他笑說：「和他們打球很舒服，球到哪裡人就會到哪裡。」他回憶上一次和陳志忠一起打中華隊已是2003年，也曾和新北國王總經理毛加恩到CBA雲南隊一同試訓，不過近年自己多是慢跑和肌力訓練，已經很久沒打籃球，「我上場就是全力跑，很喘！」

毛加恩也記得和顏行書的一段試訓回憶，最終決定回台打球的他在2015年退役，2021年出任國王總經理，今年是久違以球員身份上場，投進4記三分球在內16分的他笑說：「大概三年完全沒打球了，現在熱身時間要比較久。」

TPBL剛結束的熱身賽中，國王打下2連勝，毛加恩謹慎說「僅供參考」，不過球隊今年打法和過去不同，更多轉換快攻，「滿喜歡現在陣型。」

本周六將在聯盟開幕戰扮演東道主的福爾摩沙夢想家，總經理韓駿鎧昨天到澳門看NBA熱身賽，半夜回台、今天中午就上陣，讓他直呼「好累」。去年世壯運還拿到網球獎牌的韓駿鎧提到，現在主要都是打高爾夫和網球，各球隊總經理也滿愛運動，今天表演賽重點是不要受傷，他還直接點名高雄全家海神總經理「Wilson」李偉誠，「明年請來比賽！」