籃球／U19聯盟松山「七六人」單日兩戰 乙組許民安收葉韋喬IG私訊嚇傻

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季，11日U19第1組在台灣大學醫學院體育館進行，HBL（高中籃球聯賽）強權松山高中單日兩戰取得1勝1敗，對今天以高一陣容出賽的他們是很好的磨練機會。

因球隊近期賽事不少，松山拆為兩隊分頭進擊，在U19聯賽以高一生為主，可用之兵僅6至7人。首戰中華商海，松山靠著45.3%團隊命中率控制節奏，第3節只讓對方得到4分，終場53：39獲勝。第二戰則是受制對手身高與聯防，決勝節熄火，以41：46不敵中信高中。

松山教練張思遠表示，重點就是讓「小高一」們在沒有學長的情況下獨自面對高中的強度，「平常跟學長搭配，他們不太敢投籃，希望在這邊提升他們的企圖心，一切要靠自己。」

松山高中上季在U19聯賽最高層級分組「鑽石組」封王，例行賽豪取9勝1敗，回到HBL甲級戰場力克南湖高中完成高中籃球聯賽二連霸，張思遠笑說：「我不是講客套話，U19聯賽真的幫助我們很多，讓很多人打出信心，跟其他球隊切磋後相信彼此都有所成長，這是很正向的循環。」

雖然連打兩場，前鋒許民安兩戰分別轟下17分與15分，三分球總計16投7中、命中率高達43.8%，對中信一役第4節連飆2記外線，證明體能「在線」，不過他賽後笑說還是有點累，「切入有點猶豫，防守也有漏人，覺得表現沒有非常好。」

許民安出身乙組的台北市景興國中，某天社群軟體收到私訊，一打開竟是松山高中總教練葉韋喬，「我腦袋一片空白，他說對我有興趣，之後曾來看過幾次比賽，跟家人討論後都支持我去松山打球。」許民安笑說當時只覺得不可思議，沒想過是不是詐騙。

到松山雖然學期才剛開始，許民安已經適應體育班生活，「雖然住校，至少都在台北，也可以用手機跟家人聯繫，隊員感情都很好，而且這邊訓練很科學化，教練什麼都可以聊，每天都在學習新東西，很有趣。」

松山高中教練張思遠。圖／U19籃球聯盟提供