籃球／第三屆Olderstar盃籃球邀請賽熱血落幕 跨界交流推廣運動防護

第三屆「Olderstar盃籃球邀請賽」在日前（9日）圓滿落幕。主辦單位LP台灣表示，賽事最初由一群熱愛籃球的運動產業夥伴發起，邀請PLG、長佳機電等合作夥伴參與，讓平時在幕後工作的非職業球員，也能站上球場同樂交流，並由各家夥伴提供產品、場地與人力，共同促成賽事。

「無關勝負，只求韌帶安好」是活動主旨，也是這群資深籃球幕後人員的心聲。」主要發起人之一、LP台灣黃上慧表示：「不少夥伴都多少有運動傷勢，卻依然熱愛籃球。我們希望大家輕鬆打球、享受交流，也藉此提醒運動防護的重要性。感謝長佳機電提供優質場地、昌煜製造贊助全員球衣，以及FOOTER提供耐穿抗臭的運動襪，讓這場由夥伴共同支持的賽事持續舉辦。」這賽事從最初的40多人，發展到今年第三屆已有四支陣容完整的隊伍、近60人熱情參與。

受邀貴賓富邦勇士隊總經理葉宗穎與職籃球星郭少傑皆出席共襄盛舉，強調參賽主要是為了運動流汗與交朋友。葉宗穎受訪時幽默地說：「因為這是全台灣素人最高強度的比賽，所以一定要參加啊。」他認為平時大家上班忙碌且壓力大，籃球是非常好的舒壓方式。對於賽事，他特別提到：「大家都會有對抗，但是知道有一些危險動作的時候大家會稍微收斂一點，我覺得那個蠻重要的。」職籃球星郭少傑也分享參賽心得：「這比賽辦得還不錯，在這場地打起來很舒服，有些球友其實都認識啦，打起來還不錯沒有壓力。」

今年賽事的一大亮點是將匹克球運動融入籃球賽現場。Gamma台灣總代理品牌總監劉瑞菁說明：「希望能夠結合不同的球類，籃球選手也可以來體驗一下匹克球這項運動，跟這個活動一起結合起來效果還不錯，許多沒碰過匹克球運動的籃球員也都紛紛下場體驗。」劉瑞菁也提到雙方合作的契機：「其實匹克球也蠻注重運動防護，所以匹克球在膝蓋的部分也需要保護，因為有這個機緣才認識LP這個國際品牌，也希望讓接觸匹克球界的人可以認識如何防護自己是很重要的。」

除了正式比賽，主辦單位特別安排了中場遊戲三分球大賽及罰球比賽。富邦勇士總經理葉宗穎手感火熱，率隊順利拿下三分球首獎；罰球比賽則是由LP聯隊勝出。

賽事最終高潮迭起，LP好友隊在三對三國手資歷的張學坤及前SBL球星劉丁維的率領下，展現堅強實力，以三戰全勝之姿辛苦抱走本屆Olderstar盃籃球邀請賽的冠軍盃。

LP台灣代表黃上慧。圖／LP台灣提供

LP好友隊抱走冠軍獎盃。圖／LP台灣提供