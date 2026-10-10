TPBL／埔里國小學弟力挺林俊吉飆23分 簡浩給夢想家熱身賽打80分

TPBL衛冕軍福爾摩沙夢想家今天在熱身賽第二站出戰新北中信特攻，後衛林俊吉今天在埔里國小學弟到場力挺下，攻下全隊最高23分，幫助夢想家以97：92擊敗新北中信特攻，以1勝1敗結束熱身賽賽程，

林俊吉賽後談到上半場的低迷，他直言首節進攻欲望不夠強烈，持續傳球反而造成不少失誤，讓自己相當懊惱，但在教練團提醒與中場修正後，下半場才終於找回熟悉節奏，「今年我們強調『下一波』，必須更快調整心態，不讓前一波失誤影響後續表現。」

夢想家總教練簡浩認為，球隊此役表現比前昨天進步許多，平時上場時間較少的本土球員也把握機會做出貢獻，對於兩場熱身賽表現，簡浩給球隊打下80分，認為大致達到設定目標，但仍有進步空間，「不必急著把狀態推到最高峰，而是要循序漸進，希望每天都比前一天更好。」

對於今年聯盟新增「三分球王」、「社會影響力獎」等獎項，而今天林俊吉母校埔里國小球員也到場力挺學長，林俊吉透露，放假時常回鄉陪孩子們打球、提供指導，希望透過自身經驗帶給學弟妹幫助，「身為來自部落的孩子，希望未來有能力幫助更多小朋友，為他們帶來啟發。」

被問到是否增取三分球王獎項時，林俊吉則強調自己將平常心面對，而一旁的總教練、球員生涯也是頂級射手的簡浩在被問到是否太早退休，無緣爭奪獎項時，他則笑說：「可惜了，還是要復出嗎。」