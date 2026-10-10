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TPBL／攻城獅「後高國豪時代」首戰 劉丞勳飆21分謝隊友也謝自己

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
劉丞勳成為「後高國豪時代」攻城獅的新門面。圖／TPBL提供
劉丞勳成為「後高國豪時代」攻城獅的新門面。圖／TPBL提供

新竹御嵿攻城獅在今年休賽季揮別球隊元老也是前一哥高國豪，正式邁入新時代，而今天在熱身賽首場比賽中，球隊新門面劉丞勳也表現不俗，全場出手11次命中6球，加上罰球7罰7中，攻下全隊最高的21分，儘管最終攻城獅仍是不敵高雄全家海神，但劉丞勳也將好表現歸功於隊友、教練為他創造機會，以及自己的努力。

過去幾個賽季戰績載浮載沈的攻城獅，在休賽季期間揮別多名創隊球隊元老級球員，其中就包括了前球隊一哥高國豪，新賽季以全新面貌亮相，其中副隊長劉丞勳與蔡宸綱更是球隊倚重的建隊基石。

在今天的熱身賽首戰，劉丞勳就拿下全隊最高的21分外帶4籃板、2助攻，蔡宸綱則有9分進帳，休賽季加盟的陳力生也填補上後場空缺拿下11分外帶2助攻，不過年輕的陣容仍是不敵磨合多年的海神，以24分差距吞下敗仗。

談到熱身賽首戰的個人表現，劉丞勳賽後說：「今天這場比賽自己表現還有待加強，這表現要歸功於攻城獅這團隊創造出來，包括教練、隊友加上我自己都很努力在每次練球。雖然今天最後輸球，這也只是一場熱身賽，但距離我們開季還有兩個禮拜，再去做修正。」

至於陳力生也表示，自己從休賽季就加入攻城獅訓練，加上劉丞勳與蔡宸綱的協助，幫助他盡快融入球隊，「他們不斷幫助我，提醒我這邊的打球方式和體系，該怎麼做讓大家發揮的很好，教練團也不斷幫助我適應這邊的體系，希望接下來表現能愈來愈好。」

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