TPBL／昨6失誤、今「＋26」 賀丹完美反彈率海神奪熱身賽首勝

在熱身賽首戰遭到新北中信特攻逆轉的高雄全家海神，今天在TPBL熱身賽第二戰重整旗鼓，尤其是狀元賀丹一掃前役6次失誤陰霾，全場貢獻17分、5籃板、3助攻，正負值「＋26」全場最佳，帶領球隊火力全開，終場以134：110擊敗新竹御嵿攻城獅，收下熱身賽首勝。

海神昨天與特攻鏖戰至延長賽吞敗，當時賀丹出現全場最多的6次失誤，正負值－16，讓他賽後直言表現確實不盡理想。不過今天他與海神團隊迅速調整，全隊共飆進15記三分球，特別是在第四節單節狂轟40分、單節投進5記三分彈的猛烈攻勢，一舉將分差拉開至全場最大的25分差。

海神總教練齊科賽後肯定球員表現，但也點出洋將加爾文在上半場就吞下技術犯規與違反運動精神犯規，打亂了原先的賽前調度。不過另一名洋將洛斯柯連續兩戰出賽近30分鐘，今天再攻下全隊最高29分、11籃板，另有7助攻、3抄截的全能表現，談到洛斯柯連續兩場出賽逾30分鐘，齊科大讚其休賽季體能維持極佳，職業態度非常優異。

走出首戰低潮的賀丹此役上場24分鐘，13投6中包含2記三分球，繳出17分新高。賽後他感謝教練團與隊友的鼓勵，「昨天賽後大家給我很多支持，其實沒有做太多調整，就是努力執行戰術、相信體系，在場上做出聰明判斷。」他強調個人數據其次，現階段最大目標是保持健康、聽從教練要求，全力幫助球隊贏球。

防守大鎖蘇文儒也有好表現，高效拿下15分，兩分球3投全中、外帶2記三分彈，但他賽後坦言，進攻端命中率雖令人滿意，防守端並未完全達到教練要求，「防守是我賴以生存的東西，這兩場防守還需要再加強，團隊進攻則還有更聰明、更果決的進步空間。」