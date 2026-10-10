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TPBL／高錦瑋增重6公斤自認感覺不錯 談雲豹洋將異動溝通、合作沒問題

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
雲豹隊新洋將莫騰（中）首秀攻下30分。圖／TPBL提供
雲豹隊新洋將莫騰（中）首秀攻下30分。圖／TPBL提供

上季在季後賽鎩羽而歸的桃園台啤永豐雲豹隊，今年在洋將陣容上進行大變動，包括3度拿下職籃得分王的克羅馬轉戰PLG台北富邦勇士隊，而在新賽季的首場熱身賽中，儘管雲豹新洋將莫騰猛轟30分，但場上進攻流暢度卻不若以往，最終也以14分差距不敵新北國王隊。

雲豹今天在季前熱身賽首戰有多名球員缺陣，包括林信寬、徐宏瑋、董永全和洋將溫布許都未出賽，本季洋將陣容中唯一的老班底米勒更在開賽後不久就拉傷退場，讓雲豹一口氣缺少多名可用之兵。

不過今天雲豹最大亮點則是新洋將莫騰，他全場出手20次命中12球，其中包括投進3記三分球，拿下30分外帶9籃板，而增重6公斤的主控高錦瑋則是有8分、9助攻演出，本季以洋將身分出賽的蓋比則是拿下替補球員最高的12分外帶8籃板、3助攻。

對於球隊無法以完整陣容迎接季前熱身賽，雲豹總教練羅德爾坦言，儘管今天多人缺陣，但幾名傷兵基本上恢復狀況都不錯，開季時將會做好準備登場，米勒則是在拉傷後基於保護考量，才未再讓他登場。

儘管本季在少了克羅馬這個重要進攻與持球點的情況下，外界普遍不看好雲豹本季的表現，但主控高錦瑋也直言並不擔心，「目前跟幾名洋將在溝通和合作上都不錯，他們也都很願意防守，團隊球的轉換速度也非常快速，我們也想建立一個好的球風。」

今年休賽季高錦瑋也為了增加對抗性特別增重6公斤，談到首場比賽感覺，他說：「增重主要是希望自己更有對抗性，今天這場感覺真的不錯，接下來也希望能繼續維持。」

高錦瑋 雲豹 溝通 籃球

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