TPBL／回鍋職籃首秀上場9分鐘拿8分 國王周儀翔：很認真融入

TPBL季前熱身賽今天繼續在台北和平籃球館舉行，首場比賽就由新北國王隊出戰桃園台啤永豐雲豹隊，兩隊在陣容都不完整的情況下交手，雖然上半場還一度拉鋸，但少了克羅馬等老班底的雲豹仍是在下半場遭拉開差距，最終國王就以107：93取勝。

國王今年休賽季不僅在本土陣容上補進周儀翔、蕭順議、莊朝勝、潘偉傑等人，洋將陣容也進行換血，包括找來回鍋的「小火車」湯瑪士，不過近期剛成為奶爸的湯瑪士在今天並未出賽，總教練洪志善也解釋，由於湯瑪士近期因為小孩剛出生回家，作息與睡眠並沒有太穩定，才基於保護考量讓他休兵。

儘管少了湯瑪士坐鎮禁區，但國王雙洋將沃許本與克雷格今天仍是給予雲豹痛擊，兩人攜手攻下19分與20分、9籃板，加上新加入的周儀翔與莊朝勝也有8分和6分進帳，多點開花的攻勢幫助國王在下半場拉開差距，最終也以14分差距取勝。

談到本季重返職籃賽場，並且在加盟國王的首秀出賽9分鐘就投進兩記三分球拿下8分，周儀翔賽後說：「我來球隊大概兩個月了，這兩個月中間也跟球隊打了一些練習賽，到九月初的時候大家都回來又練一個月，自己也很認真在融入這球隊。書緯和愷諺在這很多年，也向他們請教，國王的文化很好，自己也慢慢去融入他們。」