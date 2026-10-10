WSBL／劉希曄國慶日迎35歲生日 笑稱兒時有優越感

女子超級籃球聯賽（WSBL）中華電信隊球員劉希曄今天度過「國慶寶寶」35歲生日，劉希曄打趣表示，小時候有點優越感，覺得特別日子誕生在這個世界上是很特別的存在。

身高173公分、司職前鋒的劉希曄多次代表台灣征戰國際賽，最特別的是整個生涯堪稱「周遊列國」，在WSBL打滾多年後，一度挑戰中國女子籃球聯賽（WCBA），甚至還到馬來西亞、澳洲等國聯賽打球。

劉希曄是父母結婚10年終於盼到的孩子，且值得一提的是名字中「曄」是家人將「日」與「華」湊對而成，意味生日也是中華民國生日，有國慶日象徵意義。

劉希曄告訴中央社記者，過往生日常在練球中度過，畢竟運動員沒「見紅字就休息」的權利，從小跟著隊友一起慶生，當大家端出蛋糕那一刻總讓她有點尷尬。

她說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，剛好打完亞洲盃賽事後須隔離，沒想到朋友給予意外驚喜，直接在樓下拉布條慶祝她30歲生日，「那年是我最印象深刻的生日。」