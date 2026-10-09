TPBL／王晟霖爆扣獲教練隊友讚賞 林庭謙：看到學弟成長很開心

台北台新戰神在今年休賽季進行陣容上的大進補，不僅新加入的林庭謙與洋將麥基首場比賽就火力全開猛轟54分，從SBL基隆黑鳶轉戰戰神的中鋒王晟霖，更有一次接獲林庭謙助攻後雙手爆扣的演出，賽後不僅總教練圖奇大讚王晟霖的表現，林庭謙也直言看到學弟的成長很開心。

身高205公分的王晟霖，今年8月轉戰戰神並代表中華白在瓊斯盃登場，而在熱身賽的首場比賽，他雖然僅上場6分鐘但就有4分進帳，其中包括一次雙手爆扣，讓總教練圖奇在賽後記者會上也大方誇讚並與他擊掌慶祝。

王晟霖的表現不僅獲得教練團的肯定，今天攻下25分的林庭謙也誇讚，「我的父親是他的高中教練，對他寄予厚望，包括很多學弟都是，休賽季我們很常一起訓練，看到學弟的成長，自己很開心。他之前太害羞，他需要更大方展現自己，贏得更多隊友信任和更多溝通，對於他未來發展會有更大幫助。」

至於雷蒙恩也說：「對於新賽季我真的很興奮和期待，我們有林庭謙今天他超帥，外線『Biu、Biu、Biu』，晟霖灌籃後也超酷。」

對於加盟戰神的首秀就獲得教練和隊友的大力讚賞，王晟霖表示，賽後原本自己已經換好衣服準備離開，但被林庭謙叫住，邀他一同出席記者會，「來到TPBL第一場比賽，雖然只是熱身賽，一開始我的想法就是做好擋拆，為射手做好機會，有機會就出手，加上庭謙和教練都一直鼓勵我，有機會就灌下去。」