TPBL／林庭謙攜手麥基狂飆54分 戰神熱身賽首戰就退衛冕軍夢想家

今年返台加入台北台新戰神的林庭謙，今天迎接在TPBL熱身賽的首秀，在他全場猛轟25分、送出6助攻、3抄截領軍下，加上新洋將麥基也火力全開猛轟7記三分球拿下29分，最終戰神就以122：114擊敗衛冕軍福爾摩沙夢想家。

戰神在今年休賽季進行大換血，不僅改由前中華隊外籍教練圖奇執掌兵符，還補進旅外球星林庭謙等人，在洋將戰力上也呈現全新氣象，而熱身賽首場比賽碰上衛冕軍夢想家，戰神也打出極佳競爭力。

林庭謙今天在上半場就火力全開，以12投7中，其中包括投進兩記三分球拿下18分，不過不讓林庭謙專美於前，夢想家上半場蔣淯安、馬建豪也都有雙位數得分表現，加上遭遇前東家的基德也是手感發燙，上半場就投進3記三分球拿下15分，幫助夢想家取得1分領先。

易籃後戰神依舊維持高檔進攻狀態，尤其是從板凳殺出的丁聖儒單節進帳7分，幫助球隊穩住領先優勢，末節在夢想家追近比分時，戰神洋將麥基更是與林庭謙攜手挺身而出，兩人連續三記三分球幫助戰神鎖定勝局，最終以8分差距收下熱身賽首勝。

戰神今天以麥基投進7記三分球攻下29分最佳，林庭謙則有25分、6助攻、3抄截，雷蒙恩16分，丁聖儒15分；夢想家則以基德22分、7籃板、5助攻最佳，馬建豪與林俊吉分別有16分和15分進帳。