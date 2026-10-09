快訊

高雄2歲女童墜樓不治 全身瘀血檢警追查死因

南非法官皮萊獲諾貝爾和平獎 戲稱可能與川普分享獎項

日本零食、泡麵別急著帶回台 地勤曝「4類伴手禮」恐踩檢疫紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／拿出菜鳥季影片激勵自己 謝亞軒飆7三分球放眼「三分球王」

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
謝亞軒單場投進7記三分球，放眼聯盟新設立的「三分球王」獎項。圖／TPBL提供
謝亞軒單場投進7記三分球，放眼聯盟新設立的「三分球王」獎項。圖／TPBL提供

TPBL熱身賽今天展開點燃戰火，新北中信特攻在延長賽以136：133驚險擊敗高雄全家海神，全場飆進7顆三分球、獨攬27分的特攻射手謝亞軒，無疑是球隊獲勝的最大功臣，賽後他坦言，休賽季特別找回菜鳥年影片「複習」，盼在新球季找回最強的投籃自信，並把聯盟本季新增的「三分球王」視為個人目標。

特攻今夏換上全新教練團，團隊在休賽季經過長時間磨合，謝亞軒賽後表示，海神本就不好對付，加上陣容有不小變化，上場後大家主要貫徹教練指示，「這個暑假我們訓練很多、彼此更加熟悉，希望能把體系呈現出來。今天進攻端執行得不錯，但防守還可以更好，畢竟特攻過往在例行賽的防守強度非常高。」

談到單場10投7中的火燙手感，謝亞軒透露，過去兩個賽季自己過於專注在協助隊友，反而減少了出手意願，「最近特別去找第一季的比賽影片來看，想找回自己最好的武器以及投籃自信。」他笑說，今天帶著調整後的心態上陣，只要遇到空檔就以投籃優先，結果也相當理想。

面對TPBL本季新設的「三分球王」獎項，謝亞軒帶著渴望表示，「這個獎項滿新奇的，算是我給自己設定的一個小目標。」盼能在新賽季從心出發，重新用精準的外線火砲，找回自己的特色。

謝亞軒 影片 海神 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TPBL／賀丹熱身賽首秀14分、6失誤 謝亞軒7三分彈率特攻逆轉海神

TPBL／首度以職業球員身份重返和平館 賀丹自認表現不佳待改進

TPBL／不在乎外界眼光 林庭謙：自己給的壓力更大

TPVL／台中連莊張昀亮扛起隊長責任 國家隊歸隊馬不停蹄「今年要把冠軍拿回來」

相關新聞

TPBL／王晟霖爆扣獲教練隊友讚賞 林庭謙：看到學弟成長很開心

台北台新戰神在今年休賽季進行陣容上的大進補，不僅新加入的林庭謙與洋將麥基首場比賽就火力全開猛轟54分，從SBL基隆黑鳶轉戰戰神的中鋒王晟霖，更有一次接獲林庭謙助攻後雙手爆扣的演出，賽後不僅總教練圖奇大讚王晟霖的表現，林庭謙也直言看到學弟的成長很開心。

TPBL／林庭謙攜手麥基狂飆54分 戰神熱身賽首戰就退衛冕軍夢想家

今年返台加入台北台新戰神的林庭謙，今天迎接在TPBL熱身賽的首秀，在他全場猛轟25分、送出6助攻、3抄截領軍下，加上新洋將麥基也火力全開猛轟7記三分球拿下29分，最終戰神就以122：114擊敗衛冕軍福爾摩沙夢想家。

TPBL／拿出菜鳥季影片激勵自己 謝亞軒飆7三分球放眼「三分球王」

TPBL熱身賽今天展開點燃戰火，新北中信特攻在延長賽以136：133驚險擊敗高雄全家海神，全場飆進7顆三分球、獨攬27分的特攻射手謝亞軒，無疑是球隊獲勝的最大功臣，賽後他坦言，休賽季特別找回菜鳥年影片「複習」，盼在新球季找回最強的投籃自信，並把聯盟本季新增的「三分球王」視為個人目標。

TPBL／首度以職業球員身份重返和平館 賀丹自認表現不佳待改進

TPBL新賽季熱身賽在今天於台北和平籃球館點燃戰火，首場比賽就由高雄全家海神出戰新北中信特攻，海神選秀狀元賀丹在本場比賽雖然有14分進帳，但不僅命中率不盡理想，還發生6次失誤，賽後賀丹也直言首秀的表現確實不好，也希望下場比賽能夠打出更好表現。

U18女籃／中華隊搶下U19世界盃門票 錢薇娟：完成艱鉅任務

中華隊今天在U18亞洲盃女籃賽關鍵戰中，以86比55擊敗菲律賓，總教練錢薇娟表示，球員記取前一戰教訓，從首節就保持專注、...

TPBL／賀丹熱身賽首秀14分、6失誤 謝亞軒7三分彈率特攻逆轉海神

TPBL新賽季熱身賽在今天點燃戰火，首場比賽就上演高雄全家海神隊出戰新北中信特攻隊的精彩對決，其中海神狀元郎賀丹在熱身賽首秀手感不佳，全場三分球5投1中拿下14分，並發生6失誤，反觀整場比賽落後的特攻靠著第四節與延長賽多點開花的攻勢，最終以136：133逆轉海神，收下熱身賽首勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。