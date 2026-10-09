TPBL／拿出菜鳥季影片激勵自己 謝亞軒飆7三分球放眼「三分球王」

TPBL熱身賽今天展開點燃戰火，新北中信特攻在延長賽以136：133驚險擊敗高雄全家海神，全場飆進7顆三分球、獨攬27分的特攻射手謝亞軒，無疑是球隊獲勝的最大功臣，賽後他坦言，休賽季特別找回菜鳥年影片「複習」，盼在新球季找回最強的投籃自信，並把聯盟本季新增的「三分球王」視為個人目標。

特攻今夏換上全新教練團，團隊在休賽季經過長時間磨合，謝亞軒賽後表示，海神本就不好對付，加上陣容有不小變化，上場後大家主要貫徹教練指示，「這個暑假我們訓練很多、彼此更加熟悉，希望能把體系呈現出來。今天進攻端執行得不錯，但防守還可以更好，畢竟特攻過往在例行賽的防守強度非常高。」

談到單場10投7中的火燙手感，謝亞軒透露，過去兩個賽季自己過於專注在協助隊友，反而減少了出手意願，「最近特別去找第一季的比賽影片來看，想找回自己最好的武器以及投籃自信。」他笑說，今天帶著調整後的心態上陣，只要遇到空檔就以投籃優先，結果也相當理想。

面對TPBL本季新設的「三分球王」獎項，謝亞軒帶著渴望表示，「這個獎項滿新奇的，算是我給自己設定的一個小目標。」盼能在新賽季從心出發，重新用精準的外線火砲，找回自己的特色。