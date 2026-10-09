TPBL／首度以職業球員身份重返和平館 賀丹自認表現不佳待改進

TPBL新賽季熱身賽在今天於台北和平籃球館點燃戰火，首場比賽就由高雄全家海神出戰新北中信特攻，海神選秀狀元賀丹在本場比賽雖然有14分進帳，但不僅命中率不盡理想，還發生6次失誤，賽後賀丹也直言首秀的表現確實不好，也希望下場比賽能夠打出更好表現。

3年前與弟弟賀博首度在台灣參加瓊斯盃就是在和平籃球館亮相的賀丹，今天首度以職業球員和TPBL選秀狀元身份回到和平籃球館出賽，不過生涯首場季前熱身賽他雖然有14分進帳，但也發生高達6次失誤，讓他直言表現確實不如預期，「節奏或是強度都是在預期中，但今天我的表現沒有很好，場上一些失誤和沒有做好的，就是回去好好跟教練團討論做出改變。」

談到3年前首度在和平籃球館於台灣球迷面前獻技，而如今已成為職業球員，賀丹坦言最大的不同就是這次弟弟賀博不在身邊，但今天仍有部分家人到場觀賽，讓他仍是感到相當開心，「我希望明天會拿出更好的表現。」

而今天也是本季執掌特攻兵符的前海神教頭費雪首度領軍迎戰前東家，在領軍擊敗海神後他說：「很高興回到台灣，也再度遇到海神的球員，看到他們一些球員正走出傷勢慢慢回歸，為他們感到開心。球場外，我也知道一些球員結婚、生小孩，很為他們開心，不過我們仍是很專業，都做好屬於各自的工作。」