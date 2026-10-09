快訊

高雄2歲女童墜樓不治 全身瘀血檢警追查死因

南非法官皮萊獲諾貝爾和平獎 戲稱可能與川普分享獎項

日本零食、泡麵別急著帶回台 地勤曝「4類伴手禮」恐踩檢疫紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／首度以職業球員身份重返和平館 賀丹自認表現不佳待改進

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
賀丹的家人今天也到場觀賽。圖／TPBL提供
賀丹的家人今天也到場觀賽。圖／TPBL提供

TPBL新賽季熱身賽在今天於台北和平籃球館點燃戰火，首場比賽就由高雄全家海神出戰新北中信特攻，海神選秀狀元賀丹在本場比賽雖然有14分進帳，但不僅命中率不盡理想，還發生6次失誤，賽後賀丹也直言首秀的表現確實不好，也希望下場比賽能夠打出更好表現。

3年前與弟弟賀博首度在台灣參加瓊斯盃就是在和平籃球館亮相的賀丹，今天首度以職業球員和TPBL選秀狀元身份回到和平籃球館出賽，不過生涯首場季前熱身賽他雖然有14分進帳，但也發生高達6次失誤，讓他直言表現確實不如預期，「節奏或是強度都是在預期中，但今天我的表現沒有很好，場上一些失誤和沒有做好的，就是回去好好跟教練團討論做出改變。」

談到3年前首度在和平籃球館於台灣球迷面前獻技，而如今已成為職業球員，賀丹坦言最大的不同就是這次弟弟賀博不在身邊，但今天仍有部分家人到場觀賽，讓他仍是感到相當開心，「我希望明天會拿出更好的表現。」

而今天也是本季執掌特攻兵符的前海神教頭費雪首度領軍迎戰前東家，在領軍擊敗海神後他說：「很高興回到台灣，也再度遇到海神的球員，看到他們一些球員正走出傷勢慢慢回歸，為他們感到開心。球場外，我也知道一些球員結婚、生小孩，很為他們開心，不過我們仍是很專業，都做好屬於各自的工作。」

賀丹 和平 瓊斯盃 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TPBL／賀丹熱身賽首秀14分、6失誤 謝亞軒7三分彈率特攻逆轉海神

NBA／眼眶泛紅險落淚！湯普森憶「字母哥」暖舉：讓我重新相信自己

NBA／離隊傳聞全假的？ 活塞杜倫駁斥：當一輩子的活塞球員

NBA／熱火雙塔展現火力奪2連勝 字母哥賽後喊話：有進步空間

相關新聞

TPBL／王晟霖爆扣獲教練隊友讚賞 林庭謙：看到學弟成長很開心

台北台新戰神在今年休賽季進行陣容上的大進補，不僅新加入的林庭謙與洋將麥基首場比賽就火力全開猛轟54分，從SBL基隆黑鳶轉戰戰神的中鋒王晟霖，更有一次接獲林庭謙助攻後雙手爆扣的演出，賽後不僅總教練圖奇大讚王晟霖的表現，林庭謙也直言看到學弟的成長很開心。

TPBL／林庭謙攜手麥基狂飆54分 戰神熱身賽首戰就退衛冕軍夢想家

今年返台加入台北台新戰神的林庭謙，今天迎接在TPBL熱身賽的首秀，在他全場猛轟25分、送出6助攻、3抄截領軍下，加上新洋將麥基也火力全開猛轟7記三分球拿下29分，最終戰神就以122：114擊敗衛冕軍福爾摩沙夢想家。

TPBL／拿出菜鳥季影片激勵自己 謝亞軒飆7三分球放眼「三分球王」

TPBL熱身賽今天展開點燃戰火，新北中信特攻在延長賽以136：133驚險擊敗高雄全家海神，全場飆進7顆三分球、獨攬27分的特攻射手謝亞軒，無疑是球隊獲勝的最大功臣，賽後他坦言，休賽季特別找回菜鳥年影片「複習」，盼在新球季找回最強的投籃自信，並把聯盟本季新增的「三分球王」視為個人目標。

TPBL／首度以職業球員身份重返和平館 賀丹自認表現不佳待改進

TPBL新賽季熱身賽在今天於台北和平籃球館點燃戰火，首場比賽就由高雄全家海神出戰新北中信特攻，海神選秀狀元賀丹在本場比賽雖然有14分進帳，但不僅命中率不盡理想，還發生6次失誤，賽後賀丹也直言首秀的表現確實不好，也希望下場比賽能夠打出更好表現。

U18女籃／中華隊搶下U19世界盃門票 錢薇娟：完成艱鉅任務

中華隊今天在U18亞洲盃女籃賽關鍵戰中，以86比55擊敗菲律賓，總教練錢薇娟表示，球員記取前一戰教訓，從首節就保持專注、...

TPBL／賀丹熱身賽首秀14分、6失誤 謝亞軒7三分彈率特攻逆轉海神

TPBL新賽季熱身賽在今天點燃戰火，首場比賽就上演高雄全家海神隊出戰新北中信特攻隊的精彩對決，其中海神狀元郎賀丹在熱身賽首秀手感不佳，全場三分球5投1中拿下14分，並發生6失誤，反觀整場比賽落後的特攻靠著第四節與延長賽多點開花的攻勢，最終以136：133逆轉海神，收下熱身賽首勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。