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U18女籃／中華隊搶下U19世界盃門票 錢薇娟：完成艱鉅任務
中華隊今天在U18亞洲盃女籃賽關鍵戰中，以86比55擊敗菲律賓，總教練錢薇娟表示，球員記取前一戰教訓，從首節就保持專注、掌握節奏，「我們算是完成一個滿艱鉅的任務」，順利搶下明年U19世界盃門票。
2026年U18亞洲盃女籃賽4日起在馬來西亞展開，賽事為期7天。中華隊預賽與中國、日本及馬來西亞同組，前2戰雖不敵日本、中國，但擊敗地主隊馬來西亞。今天對戰菲律賓。
錢薇娟賽後接受中央社記者採訪表示，中華隊與菲律賓在戰力上有些差距，菲律賓今天也有一名主力後衛未出賽，雖不清楚原因，但無論對手如何安排陣容，中華隊球員今天都掌握好比賽節奏，順利拿下勝利。
她指出，球隊記取昨天對韓國首節落後、後三節追分仍未能逆轉的教訓，今天從第一節就保持專注，把四節表現串連起來，修正前一場比賽的問題。
錢薇娟表示，這場勝利意義重大，中華隊取得明年在中國成都舉行的U19世界盃參賽資格，完成一個滿艱鉅的任務。雖然未能以本屆4強的成績取得門票，令人惋惜，但最終仍達成目標。
她說，亞洲原有4個參賽名額，由於中國是明年世界盃地主，因此增加一席，今天中華隊爭取的就是第5個、也是最後一個名額。至於世界盃是否由這批球員參賽，或需調整陣容，後續將依協會安排。
本屆賽事分為A、B兩組，各組第一名直接晉級4強，分組第二、三名則交叉對戰，爭取另外兩席4強資格。
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