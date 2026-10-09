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TPBL／賀丹熱身賽首秀14分、6失誤 謝亞軒7三分彈率特攻逆轉海神

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
賀丹（中）熱身賽首秀拿下14分。圖／TPBL提供
賀丹（中）熱身賽首秀拿下14分。圖／TPBL提供

TPBL新賽季熱身賽在今天點燃戰火，首場比賽就上演高雄全家海神隊出戰新北中信特攻隊的精彩對決，其中海神狀元郎賀丹在熱身賽首秀手感不佳，全場三分球5投1中拿下14分，並發生6失誤，反觀整場比賽落後的特攻靠著第四節與延長賽多點開花的攻勢，最終以136：133逆轉海神，收下熱身賽首勝。

海神在今年選秀會補進台美混血狀元郎賀丹，加上洋將戰力的重整，被認為具備衝擊總冠軍的實力，至於特攻在維持上賽季主力陣容的情況下，熱身賽首戰就展現凶猛團隊火力，尤其是射手謝亞軒今天在上半場就投進4記三分球拿下16分，加上簡廷兆也三分球4投4中拿下12分，不過海神靠著三名洋將洛斯柯、加爾文、杭特攜手攻下42分，上半場打完仍是以4分領先特攻。

易籃後，海神團隊攻勢再起，一度將領先優勢擴大到雙位數，不過特攻在第四節也吹起反攻號角，不僅謝亞軒再度投進兩顆三分球，阿巴西還在正規賽最後階段先是連進兩球又送出關鍵助攻，幫助特攻一度超前比數。倒數22秒海神洛斯柯在球隊三分落後時投進追平比數的三分，也將比賽帶入延長賽。

謝亞軒單場投進7記三分球拿下27分。圖／TPBL提供
謝亞軒單場投進7記三分球拿下27分。圖／TPBL提供

延長賽特攻延續多點開花的攻勢，一度在倒數28秒取得5分領先，但海神今天表現最佳搶眼的洋將洛斯柯隨即完成抄截後雙手爆扣，不過在比賽最後2.4秒的最後一波進攻中，海神貝西里三分線外倉促出手未能碰框，最終特攻就以3分差距吞敗，這也是特攻主帥費雪首度領軍擊敗前東家。

特攻今天以謝亞軒投進7記三分球拿下27分表現最佳，洋將猛士則有22分、8籃板進帳，至於海神賀丹攻下14分、2籃板、2助攻，洛斯柯35分、15籃板。

海神 謝亞軒 賀丹 籃球

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