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U18女籃／台灣惜敗韓國 錢薇娟盼勝菲律賓爭世界盃門票

中央社／ 吉隆坡8日專電

台灣隊今天在U18亞洲盃女籃賽晉級4強關鍵戰中，以64比67不敵韓國，總教練錢薇娟表示，球員首節求好心切，影響攻守節奏，雖逐步調整仍未能逆轉，明天將力拚擊敗菲律賓，爭取明年U19世界盃參賽資格。

2026年U18亞洲盃女籃賽4日起在馬來西亞展開，賽事為期7天。台灣隊預賽與中國、日本及馬來西亞同組，前2戰不敵日本、中國，隨後擊敗地主隊馬來西亞。

錢薇娟賽後接受中央社記者採訪表示，球員今天非常努力，但開局有些求好心切，打得綁手綁腳，攻守兩端節奏失序，首節只拿下10分，落後差距也成為後續追分的負擔。

她指出，球隊第二節迅速調整，單節與韓國打成15比15，第三節小贏1分，第四節更打出19比9攻勢，但首節失分太多，最終仍未能追回差距。

錢薇娟認為，球隊從第二節開始逐步找回競爭力，整體表現越來越好。雖然最後一次三分球出手，球員稍有猶豫，但這也是需要累積的比賽經驗，「一場球的輸球絕對不會是最後那一個球，是每一個球的累積」。

對於台灣明天將對上菲律賓，錢薇娟表示，從這幾場比賽觀察，台灣隊具備戰力優勢，但菲律賓打法奔放，節奏較難掌握，台灣隊明天必須發揮如同今天後三節的水準，全力拿下勝利。

她指出，明年U19世界盃將在中國成都舉行，由於中國是地主，亞洲因此多一個參賽席次。台灣隊雖未能晉級本屆4強，仍有機會爭取世界盃門票，明天對菲律賓一戰至關重要。

錢薇娟表示，台灣隊將力拚取得前5名，爭取明年U19世界盃參賽資格。

本屆賽事分為A、B兩組，各組第一名直接晉級4強，分組第二、三名則交叉對戰，爭取另外兩席4強資格。

錢薇娟 菲律賓 世界盃 籃球

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