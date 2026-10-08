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TPBL／海神門票開賣 專屬優惠買一送一超划算

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
AQUAS造浪集點之旅。圖／高雄全家海神提供
AQUAS造浪集點之旅。圖／高雄全家海神提供

高雄全家海神職業籃球隊2026-27例行賽預售票、尊榮海景包廂今天中午全面開賣，同時推出各式優惠方案，「TEAM SIX」、「AQUAS 造浪集點之旅」以及好評持續的「青春1+1」、「神來1筆」、「我雄海派高雄日」、「2B海派回數票」，此外場邊席更將享有專屬服務，進場送好禮觀賽紀念球衣背號磁鐵，邀請神隊友進場造浪。

購買場邊席（VIP、1S），新賽季將享有頂級視野及豐富好禮。進場好禮包括主場進場贈品、場邊席獨享觀賽紀念球衣背號磁鐵一個，BROWNIE小禮物，入場還能享有特別抽獎資格、專屬服務台、AQUAS Snack Bar及AQUA MERMAIDS 節間互動賽事體驗。

主場例行賽期間，現場一次購買6張2B座位區門票，即可享六人同行價2299元（現場購票原價2700元）；全網購票網一次購買12張2B座位區門票，即可享線上海派價3999元（線上購票原價4800元）。本季票價部分，場邊席VIP座位區4000元、場邊席1S座位區3000元，1A座位區700元，2B座位區維持400元輪椅席200元。

球團本季再推出「購票造浪」集點全新活動，集滿指定點數即可加價兌換門票。球團另推出「青春1+1」學生專屬優惠，出示本人照片、學籍之有效學生證，現場購買1A座位區門票壹張，再送例行賽1A座位區門票兌換券壹張；若國小尚未有學生證，可出示在學證明及有照片的證件購買。贈送的兌換券可於當日賽事後之任一例行賽場次使用，購買當日無法使用；此方案僅限現場購票使用，不得與其他優惠合併使用。

「我雄海派高雄日」，指定行政區居民免費看球，符合資格者至現場售票處出示指定證件，即可免費兌換1A座位區門票壹張，同行者可享半價優惠購買相同區域，當日票券最多四張。

主場例行賽期間，持玉山銀行信用卡、簽帳卡購票，指定座位區域享9折優惠。憑當日漢神巨蛋、漢神百貨、漢來大飯店、漢來美食等單位之不限金額消費發票，即可享現場購票免加價50元優惠，一張發票限折抵一張門票50元。

海神 籃球 高雄

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