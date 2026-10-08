籃球／彰化成功邀請賽17日燃戰火 66隊伍角逐榮譽

為推動運動融入日常生活、帶動基層體育風氣，由運動部全民運動署、彰化縣政府及員林市公所指導，彰化縣立成功高中主辦的「彰化成功籃球邀請賽暨推廣運動社區俱樂部」，將於10月17日至22日分別在員林公19晴雨球場及成功高中體育館熱力開打，為暌違多年的彰化大型籃球活動再掀熱潮。

本次聯賽開放報名後獲得各界熱烈響應，基層國高中組報名踴躍，國男組30隊、高男組15隊、國女組6隊，壯男組、國男甲組另邀請6支隊伍參與，大專公開組則集結台灣體大、中興大學、僑光科大，以及大專勁旅健行科技大學、國立體育大學共計66支隊伍角逐榮譽，讓不同層級與地區的選手齊聚一堂，增添賽事可看性。

比賽將分兩階段進行，10月17日至18日由國高中乙組率先登場，10月19日至22日接續進行大專公開組及國男甲組。主辦單位感謝員林市公所大力支持並提供公19晴雨球場，以及寶礦力水得贊助賽事補給。此外，員林籃球委員會、彰化縣埔鹽鄉體育會、彰化縣社頭鄉體育會、彰化縣伸港鄉體育會及彰化縣各級學校家長會聯合會亦共同協力，為選手打造完善的競賽環境。

成功高中表示，希望藉由本次活動串聯學校、家庭與社區，讓更多學生、家長及民眾走進球場，在競技之外也享受運動交流的樂趣，並為青年選手創造更多實戰經驗。誠摯邀請各界球迷及鄉親到場加油，共同見證彰化籃球運動再次在球場上綻放活力。