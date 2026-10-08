TPBL／戰神大補強迎戰新賽季 「CODE RED」衝擊總冠軍

台北台新戰神隊今天舉行2026-27賽季季前媒體日，由台北戰神營運長楊勝凱與新任總教練圖齊（Gianluca Tucci）率領全體隊職員出席，新陣容首度亮相並公布年度口號「CODE RED」，戰神們整裝待發，全員以最佳狀態衝擊新賽季，也號召戰友一起進入戰神模式，啟動冠軍任務，寫入與戰友共同編寫的總冠軍程式。

戰神休賽季積極補強，營運長楊勝凱表示，今年延攬前中華男籃總教練圖齊，以及中華隊好手林庭謙，誓言讓大家看見戰神的企圖心，「新賽季我們不僅是要追求總冠軍，更要建立起團隊文化，成為台北的代表性球隊。」他也分享，林庭謙從亞運歸隊後，除了球隊既定訓練，還會主動帶著學弟到能仁加練，用實際行動帶領年輕球員一起進步，「我們很高興看到庭謙主動帶領大家，也期待球員透過彼此配合，將各自的優勢轉化為團隊的競爭力。」

加入團隊約半個月的總教練圖齊，逐步建立戰神的戰術體系，他強調必須從細節做起，培養球員彼此間的信任，「我希望球員要相信建構體系的這段過程，藉由新賽季一場又一場比賽累積，讓大家看見改變。」

對於夢想家球員馬建豪在記者會上談到，總教練圖齊對他相當了解，很期待與戰神的對戰，圖齊表示，小馬是台灣最優秀的球員之一，近三年都曾與他在國家隊共事，彼此之間有很好的關係，「小馬具備改變比賽的能力，我們對每一位球員都有相對應的策略，我相信這會是非常令人期待，也很有挑戰性的對決。」

林庭謙深知備受球迷關注，但不會因此給自己太大壓力，回到台灣首個賽季，將以幫助球隊拿下勝利為最大目標，「我希望能夠帶領大家一起成長，朝奪下隊史首座總冠軍邁進。」與學長吳永盛首度同隊，林庭謙稱很有緣分，彼此相當熟悉，很興奮能夠在戰神攜手奮戰，他笑說，「我知道永盛的能力在哪，也希望之後到八方雲集吃飯可以打折。」

上個賽季拿下年度助攻王並獲選年度第二隊的丁聖儒，新賽季力求突破自己，持續爭取更好的表現，「之前拿下的榮譽都已經過去，挑戰會越來越艱難，如何打出屬於戰神的化學效應，會是我們要去學習與調整的地方。」邁入職業生涯第三個賽季的雷蒙恩，休賽季代表中華男籃征戰亞運，透過每次與各個國家頂尖球員對位，讓他累積豐富經驗，「雖然很可惜沒能打出好成績，但這些經歷都會讓我對新賽季保有更大的渴望，也希望我可以突破以往。」

台北戰神11月7日、8日主場開幕周將以「台北出聲」作為主題，邀請所有球迷用聲音為戰神熱鬧開場，賽前由台北市校園好聲音帶來精彩演出，11月7日主場開幕戰賽後更有金曲樂團熱力開唱，讓歌聲與加油聲成為戰神的最強後盾；12月26日、27日與30日年末三場主題日推出「MARS LOVE命運紅線」，結合台北在地信仰文化，邀請台北霞海城隍廟月老到場，不只牽起姻緣，更要應「緣」所有戰友，為緣分相遇發起神助攻，牽起命定紅線；1月16日、17日、23日及24日與味全龍合作，延續上個賽季廣受好評的「當紅不讓」主題日，除了豐富的跨界主題，Taishin Wonders與小龍女也將共同打造限定聯合演出，相約戰友一起進場，感受籃棒跨界的應援魅力。

台北戰神主場門票於10月13日中午12點起台新卡及新光卡卡友優先購票，10月14日中午12點在全網售票系統及全家FamiPort全面開賣。深受好評的「台北市民日」新賽季再度登場，台北市民除可於指定市民日憑身分證件免費進場，新賽季主場賽事亦享線上購票77折、現場購票8折優惠。

戰神今天舉辦媒體日，全員和總教練圖齊一起亮相。圖／戰神隊提供

戰神新任總教練圖齊。圖／戰神隊提供

戰神公布新賽季主視覺和口號「CODE RED」。圖／戰神隊提供