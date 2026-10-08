TPBL／海神唐維傑年輕赴美日子歷經甘苦 學英文先跨過「敢講」恐懼

唐維傑首次為知名作家李浩凡的新書《一步三劍》擔任推薦序撰寫者，談到後來如何一步一步提升英文能力，唐維傑坦言，除了背單字靠環境逼自己開口之外，透過美劇、新聞與各類英文內容持續接觸語言，也是他進步的重要關鍵。

美劇當教材 把自己丟進英文世界

唐維傑表示，自己會刻意看美劇、新聞，讓耳朵不斷暴露在英文環境裡。他說，「我覺得看美劇或看美國新聞，真的幫助聽力很多。」只是，這樣的學習方式並不輕鬆。剛開始幾乎什麼都聽不懂，常常看沒幾句就必須按下暫停，查單字後再繼續播放。唐維傑回憶，自己當時就是用這種最笨、卻也最直接的方法慢慢累積，讓原本零散的單字與句子，慢慢連成可以理解的內容。

背單字不夠 理解邏輯才是關鍵

唐維傑在美時期。 唐維傑提供

回頭看自己的學習歷程，唐維傑更深刻感受到，如果一開始就能有一套更有系統的方法，確實能省下許多摸索時間。他認為，對英文初學者來說，最大的困難不只是記單字，而是即使知道單字意思，仍然不知道該把它放在句子的哪個位置。

他舉例，中文思考模式有時會讓人直覺說出像「I tomorrow want to go to the market」這樣的句子，但更自然、也更符合英文邏輯的說法，應該是「I want to go to the market tomorrow」。關鍵並不只是單字會不會，而是能不能理解英文句子裡的排列方式。

唐維傑表示，現在「至少知道這個單字要擺在哪一個位置，會差很多。」，即便句子順序不夠精準，外國人多半仍能大致聽懂，但如果表達方式更符合英文習慣，對方理解的速度會更快，整段對話也會更自然。這不只是文法正不正確的問題，而是能不能讓自己的意思被更清楚地接收。

拆解語言 找到真正的學習方法

唐維傑。 唐維傑提供

這樣的經驗，也讓唐維傑特別認同，英文其實是可以被拆解、被理解，而不只是靠死背硬記。唐維傑指出，如果教材能更清楚整理中英文之間的差異，幫助學習者理解句型結構與語序安排，對初學者來說會非常有幫助。

在他看來，很多人學英文時最怕的是「不知道自己哪裡錯」，也不知道為什麼中文講得通，換成英文卻變得不自然。若能先建立英文句子的基本邏輯，原本模糊的語感就會慢慢變得具體，也更容易掌握。

夜市小吃難翻譯 語言背後也有文化差異

唐維傑提供

除了句型與語序，唐維傑也提到，語言學習另一個現實難題，是文化差異本身。像中文裡許多特有的食物名稱或生活用語，即使已經具備一定英文能力，有時仍然很難找到完全對應的表達方式。

唐維傑表示，因為球隊裡有外籍球員，自己偶爾會帶他們去逛夜市，但每當對方問起一些台灣特有小吃時，往往也讓他一時語塞。「像有些夜市的小吃，美國根本沒有，我也不知道要怎麼翻。」他舉例，像滷味、內臟類食物，在台灣很常見，但對外國人來說既陌生也缺乏直接對應的英文詞彙，往往很難一句話就解釋清楚。這也讓他更加體會到，語言不只是字面翻譯，更牽涉到文化背景與生活經驗的差異。

跨過恐懼 敢講才會進步

唐維傑。 唐維傑提供

若回到最核心的學習關鍵，唐維傑認為，真正能讓英文進步的最大轉變，還是在於「敢講」。他以隊友蘇文儒為例，直言對方就是很敢開口的人，也因此近年英文進步得特別明顯。「他就是很敢講那一種，講著講著，我今年都特別覺得他英文進步很多。」在唐維傑看來，語言本來就是一種需要透過不斷使用，才能真正內化的能力。如果一開始就因為害怕講錯、怕尷尬而卡住，反而更難往前進。

也因此，他認為，對那些碰到英文就緊張、害怕、容易退縮的人來說，最重要的第一步不是要求自己講得多完美，而是先願意開口。因為很多時候，真正阻礙進步的不是能力不夠，而是連開口的勇氣，都先被恐懼吞沒了。

英文成橋梁 串起球隊與洋將

唐維傑。 唐維傑提供

對唐維傑而言，英文帶來的改變，從來不只是多學會一種語言而已。隨著旅美求學與生活經驗的累積，這項能力也逐漸成為他在職業球隊中與洋將溝通、協助團隊融合的重要橋梁。

唐維傑表示，英文在工作上的幫助相當直接。由於球隊中有外籍球員，具備英文溝通能力，讓他能更快與這些隊友建立互動，也能幫助對方更快融入台灣環境與球隊文化。他說，「因為可以溝通是一件很重要的事，這樣我也能更快熟悉他們的個性。」

雖然在正式訓練與戰術溝通時，球隊通常都有翻譯協助，不太會出現教練指令無法傳達的問題，但在日常生活裡，英文能力的重要性依然十分明顯。他也觀察到，外籍球員剛到台灣時，其實也會像自己當年學英文一樣，用最直接的方法應付日常需求，像是點餐時只會說「I want this」，再搭配手勢和簡單單字完成溝通。這樣的場景，也讓他更加理解語言學習初期那種「會一點、但還不夠」的真實狀態。

單字是基礎 開口才是突破

唐維傑。 唐維傑提供

若要給仍在為英文苦惱的學生一些建議，唐維傑認為，最重要的其實只有兩件事：第一，單字量一定要夠；第二，一定要敢講。他指出，單字量夠了，才有辦法慢慢堆疊成句子。即使文法不完全正確，只要能先把想法說出口，就已經跨出很重要的一步。他說，「單字量夠，你就可以堆疊成一個句子，即便文法不太對。」

唐維傑也坦言，自己剛到美國時，其實非常害羞，也很不敢講英文。原因很簡單，因為不只害怕講錯，更是不知道自己到底該怎麼講。後來隨著單字量慢慢增加，他才開始試著把腦中知道的單字「拼」成句子，雖然不一定標準，卻是他跨越心理障礙逼自己開口的開始。

從不敢講到敢表達 英文改變了他

唐維傑(右)。 唐維傑提供

唐維傑認為，自己不只克服了語言問題，更跨過一道很大的心理障礙。從原本不敢講、怕出錯，到後來能慢慢自在表達，這份改變不只反映在英文學習上，也進一步影響了他的個性與面對外界的方式。

唐維傑透露，自己高中還沒出國前，面對媒體訪問時非常容易緊張，常常回答兩、三句後就不知道該說什麼，整個人顯得侷促又不知所措。但在美國那段被迫不斷開口、練習表達的日子之後，他發現自己在面對訪問時，也變得比較不容易緊張，現在至少可以像這樣正常聊天，也知道要怎麼回答。

在唐維傑看來，英文帶給自己最大的成就感，就是成功學會了一項原本陌生、甚至曾經讓自己恐懼的能力。這份能力不僅幫助他在工作與生活中更自在，也讓他從一個原本較害羞、不太敢主動表達的人，逐漸變得更能溝通，也敢說出自己的想法。

對他而言，學英文的真正突破，不在於單字量或文法，而是在於跨過恐懼、敢開口的那一刻。因為只有在勇敢說出口的瞬間，語言才真正成為橋梁，連結彼此的理解，也開啟了他更寬廣的世界。

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