全國中正盃大學暨中學籃球賽國男組今起開打 賴香伶替苗栗子弟兵加油

115年全國中正盃大學暨中學籃球賽在苗栗開打，共有229隊4600多位選手參賽，苗栗縣副縣長賴香伶今日到苗商體育館為國男組比賽開球，並替苗栗子弟兵加油；賴香伶歡迎全國年輕朋友來苗栗以球會友，也邀請選手們比賽之餘到各地走走，欣賞苗栗的好山好水。

今年中正盃賽事從10月1日一路進行至10月12日，為期12天，比賽場地分別在苗栗巨蛋體育館及苗商體育館舉行。競賽組別從國中、高中一路到大專，包含男子組及女子組，讓不同階段、不同層級的優秀籃球選手，都有機會站上球場相互切磋、累積實戰經驗。

苗栗縣籃球協會總幹事吳喜松指出，全國中正盃大學暨中學籃球賽，是全國聯賽之外最大的盃賽，今年共有全國229隊伍4600多人參加，規模盛大。苗栗縣計有聯合大學、苗栗高中、苗栗高商、苗栗農工、興華高中、大倫國中、明仁國中、頭屋國中、通霄國中、公館國中及竹南國中等校參加，邀請喜愛籃球運動的鄉親朋友們踴躍到場，為苗栗子弟加油。

賴香伶表示，縣府一直非常重視體育運動發展及基層人才培育，除了逐年增加選手參賽補助經費，更訂定「優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」，提供選手每月培訓費用，希望減輕選手及家庭在訓練過程中的負擔，讓優秀選手能夠安心留在苗栗接受培訓、持續精進。