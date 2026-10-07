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TPBL／高錦瑋增重迎接新賽季 國際女孩日貼心送暖

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
高錦瑋（中）代表雲豹出席聯盟開季記者會。圖／TPBL提供
高錦瑋（中）代表雲豹出席聯盟開季記者會。圖／TPBL提供

桃園永豐雲豹當家後衛高錦瑋，為新賽季增重到人生新高的70公斤，今天代表雲豹出席TPBL開季記者會的他笑說，各隊補強都很到位，期待雲豹以新陣容面對各隊，再朝金盃發起挑戰。

從台北台新戰神找來林庭謙，到高雄全家海神透過選秀會補進混血好手賀丹，高錦瑋認為每隊幾乎都有補上上賽季球隊自身的缺口，「其實我們自己也不差，就是錢肯尼跟張兆辰，都是我們滿缺的位置，滿期待開季以這樣的陣容去面對其他隊，應該會滿好玩。」

雲豹2024年打下T1聯盟冠軍，轉戰TPBL後上季打下例行賽龍頭，但季後賽4強被新北國王「下剋上」淘汰。高錦瑋提到，經過上季洗禮，「領導力」是自己需要繼續加強的部分，如何和本土及洋將做更好的溝通，「畢竟這幾年我一直都是球隊的主控，我覺得控球的角色在球隊其實很重要，我要怎麼知道大家的想法是什麼，如何結合大家的想法，也是我還在學習，然後希望自己再更好的地方。」

TPBL即將在國慶連假舉行季前熱身賽，對公眾議題很有想法的高錦瑋同時間也和女友陳詠芯一起攜手，兩人呼應10月11日的「國際女孩日」，特別自己挑布製作160份隨身小布包，裡面裝入衛生棉，當天將在三個地點免費發送，讓有需要的人能取得生理用品。

「小高」提到，主要是女友發起這個想法，自己就全力支持，「份量沒有很多，就是一個開始，小小的心意，讓更多族群、女性能夠看到，有很多人在關注他們。」

林信寬（左）、高錦瑋（中）和雲豹總經理顏行書一同出席聯盟開季記者會。圖／TPBL提供
林信寬（左）、高錦瑋（中）和雲豹總經理顏行書一同出席聯盟開季記者會。圖／TPBL提供

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