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TPBL／球員溢價問題、高薪 聯盟坦言想找出「健康模式」

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
TPBL聯盟副秘書長程柏仁。記者曾思儒／攝影
TPBL聯盟副秘書長程柏仁。記者曾思儒／攝影

台灣兩職籃高薪找球星加盟爭取冠軍，讓台灣成為亞洲「最高薪」職籃聯盟，球員溢價、高薪都成問題，TPBL衛冕軍福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧昨天就坦言，擔心未來有球隊會因無法負擔「不玩了」，今天TPBL聯盟副秘書長程柏仁表示，聯盟一直有針對薪資狀況討論，現階段還沒有定案，但希望能打造出「比較健康的模式」。

程柏仁表示，TPBL並沒各隊的薪資數據，包含球員薪資、教練到後勤都是，沒有這部分的資料庫，「我們可能會先需要知道所謂的收入跟支出，當然就會包含球員的薪資這一塊，等到我們拿到這個比較完整的資料，我們才有辦法去推算出一個在一個比較健康的環境底下上限可能是多少。」

程柏仁不諱言，TPBL和PLG聯盟互相競爭下，現行的球員薪資可能並不準確，「所以我覺得在以運動產業跟聯盟的角度去看，應該會是希望是回到單一個聯盟，然後球員的整體狀況進入一個比較穩定的狀況，之後才去計算出這個上限會比較合理一點，比較不會失真。」

不過聯盟合併幾乎每年都會討論，卻沒有實際進展，程柏仁說：「我們不會把這個所有的事情都推到合併身上 ，我們會做好準備，就算沒有合併，我們應該也會是討論出一套適合我們聯盟自己的做法。」

程柏仁提到，討論薪資上限多時，但一直沒有結論，球團和聯盟間也不斷討論聯盟要走向何種定位或方向，會是像日本B聯盟或是韓國KBL，「我們一階段一階段來，所以我們沒有設時間，表但我們也希望這個環境能夠健康一點。」

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