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TPBL／賀丹讓海神成各隊假想敵 打中華隊抱持開放態度

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
胡瓏貿（左）和賀丹代表海神出席TPBL開季記者會。記者曾思儒／攝影
胡瓏貿（左）和賀丹代表海神出席TPBL開季記者會。記者曾思儒／攝影

上季TPBL戰績墊底的高雄全家海神隊，選秀會將「狀元」籤給了混血好手賀丹，陣容補強後成為各隊眼中的假想敵，賀丹也成聯盟主打的球星之一，菜鳥年就已登上聯盟年度主視覺的顯眼位置。

看到聯盟的新賽季主視覺，賀丹笑說並不在意自己的位置和大小，專注力放在即將展開的賽季；他也提到，海神原本就有出色的團隊陣容，盼新賽季能展現出自身能力，幫助海神打下好成績。

代表海神出席聯盟開季記者會的賀丹，今天特別佩戴雙親大一送給他的玉飾項鍊，把家人的祝福帶到職業生涯第一個賽季；他也提到，弟弟賀博結束自己大學賽季後有望來台看TPBL賽事，到時希望能盡地主之誼，帶家人體驗高雄之美。

和賀丹一同出席記者會的海神創隊元老胡瓏貿分享說，賀丹的加入對球隊有很大幫助，「他的身體素質、球技這些其實都不一樣，進來之後給予鋒線的威脅性，不管進攻、防守上其實都增加了很多，加上他的年輕活力，對於贏球、想要比賽、每天練習想要進步的渴望，可以去影響隊上每一個人。」

海神成為許多隊伍假想敵，胡瓏貿強調畢竟去年球隊戰績墊底，今年就是以競爭者的心態去面對賽季，也期待賀丹加入的正循環能讓球隊持續進步。

去年亞錦賽披上中華隊戰袍的賀丹，對再打國家隊抱持開放態度，他務實說，休季期間身體恢復、休息和加強都是需要考量的部分，未來若有機會會再評估再做出決定。

胡瓏貿（左）和賀丹代表海神出席TPBL開季記者會。記者曾思儒／攝影
胡瓏貿（左）和賀丹代表海神出席TPBL開季記者會。記者曾思儒／攝影

賀丹 海神 中華隊 籃球

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